DGS İnşaat Urfalıları Dolandırıp Kaçtı

Urfalılar Her Yerde Arıyor

Sözde en Muhafazakâr İnsanlardı

Fikrî Sözen'in yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ve en büyük hisse sahibi olduğu DGS inşaatın Urfa’da yüzlerce ailenin parasını alıp kaçtığı iddia ediliyor.Kent konseyi Başkanı Erkan Sözen’in de kardeşi olan Fikrî Sözen’i Urfalılar her yerde arıyor ama ulaşamıyor. DGS yapı aslında Kayseri merkezli bir inşaat firması. Sözen ve ortakları sadece Urfa’daki şantiyelerden sorumlu.Konuyla ilgili sitemize ulaşan DGS İnşaat mağdurları; “Yıllardır çalışıp biriktirdiğimiz paralarımızı kafamızı sokacak bir evimiz olsun diye bu dolandırıcılara verdik. Bunlar da yeni çağın banker bilolari, uç kâğıtçı ramboları çıktı. Şimdi biz ne yapacağız? Sesimizi kim duyacak? Paramızı kim verecek? Sözen ailesi sözde Urfa’nın en muhafazakâr en dürüst insanlarıydı. Kime güveneceğimizi şaşırdık.” diyerek konuyla ilgili herkesi göreve davet ettiler.