Dedaş Ekibine Saldırı

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesine abone tespiti yapmak için giden Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, tespit yapılmasını istemeyen bazı belde sakinleri tarafından engellenerek, saldırıların hedefi oldu. Saldırıyı jandarmalar havaya ateş ederek ve TOMA’larla tazyikli su sıkarak engelleyebildi.

Dicle Elektrik Dağıtım Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri, abonesiz olarak elektrik enerjisi kullananları tespit etmek ve kullanıcıları yasal mevzuatlar çerçevesinde abone yapmak üzere 4 bin 500 nüfuslu Görümlü beldesine gitti. Jandarmanın da eşlik ettiği ekipler, sabah beldenin Nevru kesimindeki çalışmalarını tamamladıktan sonra öğlen saatlerinde Yukarı Görümlü kesimine gitmek istedi. Ancak bu sırada beldeye giden yol üzerinde toplanan ve kimlerin kayıt dışı elektrik kullandığını belirleyecek olan tespitin yapılmasını istemeyen yaklaşık 100 kişi, ekiplerin beldeye girerek çalışma yapmasını engelledi.

Jandarma Havaya Ateş Açtı

Engellemeye rağmen beldeye girmeye çalışan Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri grubun taşlı saldırısına uğradı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, kalabalığın arasında kalan bazı araçlar atılan taşlar ve tekmeler sonunda büyük zarar gördü. Jandarma, kalabalığı ancak havaya ateş ederek durdurabildi. Olayda yaralanan olmazken beldeye getirilen jandarmaya ait TOMA toplanan kalabalığı tazyikli su sıkarak dağıttı. Yaşanan gerginlik sebebiyle 431 aboneli kullanıcının yanında 400’ü aşkın abonesiz kullanıcının bulunduğu beldedeki tespit çalışmaları şimdilik durdurulurken, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından çalışmalara yeniden başlanacak.

Kısa süre önce de Batman’ın Balpınar beldesine kaçak elektrik kullanımını önleyecek olan Dicle Elektrik yatırımının gerçekleştirilmesini engellemek isteyen bazı belde sakinleri, jandarmaya mukavemet edince biber gazı, tazyikli su ve plastik mermilerle dağıtılmıştı.