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Bu haber 02 Ağustos 2018 11:03:34 Tarihinde eklenmiştir.

Dolar 5 TL’ye Yükseldi, Türkiye Tarihinin Rekoru Kırıldı

Dün 4.89'lu seviyelerden 4.92'ye yükselen Dolar/TL yeni günde artışına devam etti. Dolar/TL sabah saatlerinde %0.4 artışla 4.93'te, Euro %0.3 artışla 5.76'da işlem gördü.

Dolar 5 TL’ye Yükseldi, Türkiye Tarihinin Rekoru Kırıldı

Kur dünkü yükseliş seyrini bugün de sürdürdü, akşam saatlerinden ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı haberleriyle 5.01 seviyesine dokundu ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra gevşeyen kur 5 seviyesinin altında dalgalandı.

 

Çoğu Para Birimi Değer Kaybediyor

Gelişen ülke para birimlerinin çoğu bugün dolar karşısında değer kaybediyor. Bu akşam Fed'in faiz kararı açıklanacak. Faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor, bu yıl dördüncü faiz artışına dair bir sinyal verip vermeyeceği yakından takip edilecek.

 

Temmuz Ayı Enflasyonu Cuma Günü Açıklanacak

Türkiye Temmuz ayı enflasyonu ve ABD tarım dışı istihdamı Cuma günü açıklanacak.  Yapılacak açıklamadan sonra kurun hareketi de etkilenecek.

 

Brunson Krizi Etkili Oldu

Enflasyonun yanı sıra ABD ile Rahip Brunson krizinin de varlık fiyatlarını negatif etkilediğini belirten Erkan "kur yukarı seviyelerde seyrine devam edebilir. Bu kapsamda 4.98 ve 5 psikolojik seviyesi gelişmelerle önümüzdeki seviyeler olarak ön plana çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.
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Ekonomi
Dolar 5 TL’ye Yükseldi, Türkiye Tarihinin Rekoru Kırıldı
Dolar 5 TL’ye Yükseldi, Türkiye Tarihinin Rekoru Kırıldı
Dün 4.89'lu seviyelerden 4.92'ye yükselen Dolar/TL yeni günde artışına devam etti. Dolar/TL sabah saatlerinde %0.4 artışla 4.93'te, Euro %0.3 artışla 5.76'da işlem gördü.
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1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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