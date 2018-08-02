Dolar 5 TL’ye Yükseldi, Türkiye Tarihinin Rekoru Kırıldı

Çoğu Para Birimi Değer Kaybediyor

Temmuz Ayı Enflasyonu Cuma Günü Açıklanacak

Brunson Krizi Etkili Oldu

Kur dünkü yükseliş seyrini bugün de sürdürdü, akşam saatlerinden ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı haberleriyle 5.01 seviyesine dokundu ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra gevşeyen kur 5 seviyesinin altında dalgalandı.Gelişen ülke para birimlerinin çoğu bugün dolar karşısında değer kaybediyor. Bu akşam Fed'in faiz kararı açıklanacak. Faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor, bu yıl dördüncü faiz artışına dair bir sinyal verip vermeyeceği yakından takip edilecek.Türkiye Temmuz ayı enflasyonu ve ABD tarım dışı istihdamı Cuma günü açıklanacak. Yapılacak açıklamadan sonra kurun hareketi de etkilenecek.Enflasyonun yanı sıra ABD ile Rahip Brunson krizinin de varlık fiyatlarını negatif etkilediğini belirten Erkan "kur yukarı seviyelerde seyrine devam edebilir. Bu kapsamda 4.98 ve 5 psikolojik seviyesi gelişmelerle önümüzdeki seviyeler olarak ön plana çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.