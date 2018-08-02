Mülteci Kampları Boşaltılıyor,Binlerce Suriyeli Urfa’ya Gönderilecek

Suriyeli Mülteci Kampları Kapatılıyor

Suriyeliler Sınır Bölgelerine Taşınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran seçimleri öncesinde düzenlenen Gaziantep mitingindeki, "Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasının sonra ilk adımlar atılmaya başlandı.Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından mülteci kamplarına gönderilen bildiride, Gaziantep, Adıyaman ve Mardin kaplarının boşaltılacağı belirtildi. Bildiride yer alan bilgilerde Suriyeli sığınmacıların barındığı Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Karkamış kampları ile 8 bin 627 sığınmacının yaşadığı Adıyaman ve 2 bin 458 sığınmacının bulunduğu Mardin Midyat'taki kamplar kapatılacak.Kapatılacak kamplardaki 34 bin 180 Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Bu kamplarda yaşayanlar Hatay, Kilis ile Şanlıurfa'nın Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerindeki sınıra daha yakın olan kamplara yerleştirilecek. Taşıma işleminin 1 ay içerisinde yapılması planlanırken, 5 bin Suriyelinin bulunduğu Nizip konteyner kentinin bir süre daha faaliyet göstereceği belirtildi.