Urfa'da Suriyeli Hasta, Aynı Anda Yapılan 3 Ameliyat İle Hayata Tutundu

SBÜ Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 60 yaşında olan Suriye uyruklu Mahmut DERBAS adlı hastaya Kalp Damar Cerrahisi tarafından BYPASS ameliyatıyla birlikte yapay Aort kapağı ve Aort damarı konuldu, 3 başarılı ameliyat aynı anda yapıldı. Hasta bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alınarak şifa ile taburcu edildi.Operasyonu Kalp Damar Cerrahisi Doktorlarından Uzm. Dr. Mustafa Abanoz ve Uzm. Dr. Alaa Hijazi gerçekleştirdi. 60 Yaşında olan hasta yurtdışında Kalp Anjiografisi olmuş ve Kalbin Ana damarında darlık tespit edildikten sonra ameliyat önerildiğini aktaran Uzm.Dr. Mustafa ABANOZ şunları söyledi; “Kliniğimize başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde çıkan Aort Anevrizması (Kalpten çıkan ve vücuda kan götüren büyük damar) genişlemesi (normali 25-30 mm ) 60 mm ve Aort kapağında ileri derecede darlık saptandı. Hasta için yüksek derecede hayati risk teşkil eden ve yapılması çok zor olan bir operasyon kararı aldık.” dedi.Yapılacak ameliyat, kalp damar cerrahisinde yüksek riskli ve tecrübe gerektiren ameliyatlardan biri olduğu belirten Kalp Damar Cerrahisi Doktorlarından Uzm. Dr. Alaa Hijazi ise yapılan operasyonla ilgili şunları söyledi;dedi.Taburcu olmadan önce konuşan hasta Mahmut DERBAS ise şunları ifade etti;dedi.Bu başarı ekibin başarısıdır diyen Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim V. Dr. İdris DAĞ ise,dedi.