Urfa'da Suriyeli Hasta, Aynı Anda Yapılan 3 Ameliyat İle Hayata Tutundu

Operasyonu Kalp Damar Cerrahisi Doktorlarından Uzm. Dr. Mustafa Abanoz ve Uzm. Dr. Alaa Hijazi gerçekleştirdi. 60 Yaşında olan hasta yurtdışında Kalp Anjiografisi olmuş ve Kalbin Ana damarında darlık tespit edildikten sonra ameliyat önerildiğini aktaran Uzm.Dr. Mustafa ABANOZ şunları söyledi; “Kliniğimize başvuran hastanın yapılan tetkiklerinde çıkan Aort Anevrizması (Kalpten çıkan ve vücuda kan götüren büyük damar) genişlemesi (normali 25-30 mm ) 60 mm ve Aort kapağında ileri derecede darlık saptandı. Hasta için yüksek derecede hayati risk teşkil eden ve yapılması çok zor olan bir operasyon kararı aldık.” dedi.
Yapılacak ameliyat, kalp damar cerrahisinde yüksek riskli ve tecrübe gerektiren ameliyatlardan biri olduğu belirten Kalp Damar Cerrahisi Doktorlarından Uzm. Dr. Alaa Hijazi ise yapılan operasyonla ilgili şunları söyledi; “Hasta ameliyata alındı, daralan kalbin ana damarına BYPASS yapıldı, Aort kapağının yerine yapay kapak konuldu ve genişleyen Aort damarı çıkarılıp yerine yapay damar yerleştirildi. Çok başarılı bir ameliyat oldu hasta kısa sürede iyileşti ve şifa ile taburcu ettik." dedi.
Taburcu olmadan önce konuşan hasta Mahmut DERBAS ise şunları ifade etti;” Bu rahatsızlığımdan dolayı yıllardır rahat uyuyamıyordum. Suriye’de yapılamayan bu ameliyatın Türkiye’de yapılabiliyor olmasından dolayı çok mutlu oldum. Ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştiren doktorlara teşekkür ediyorum. Burası çok konforlu ve donanımlı bir hastane emeği geçen herkesten Allah razı olsun.” dedi.
Bu başarı ekibin başarısıdır diyen Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim V. Dr. İdris DAĞ ise, “Başta bu başarılı ameliyatları gerçekleştiren Hastanemiz Kalp Damar Cerrahisi Doktorlarından Uzm. Dr. Mustafa Abanoz ve Uzm. Dr. Alaa Hijazi olmak üzere Anestezi ekibimizi, Ameliyathane Hemşirelerimizi, Perfüzyonistlerimizi, Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım ve Servis Hemşirelerimizi ve Personellerimizi canı gönülden kutluyor ve tebrik ediyorum. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesin de Kalp Damar Cerrahisi olarak son altı ayda 100 den fazla değişik kalp ameliyatı başarıyla gerçekleşmiş olup hastalar şifa ile taburcu edilmiştir.” dedi.
Yorum Yap