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Bu haber 02 Ağustos 2018 00:40:02 Tarihinde eklenmiştir.

Polisin Hatası, 2 Kişinin Sonu Oldu

Yoldan geçen bir kadını bıçakla rehin alan adama müdahale eden polisin açtığı ateş sonucu hem saldırgan hem de kadın öldü. Olay, polis kamerası ile kaydedildi.

Polisin Hatası, 2 Kişinin Sonu Oldu

ABD'nin Los Angeles eyaletinde, 32 yaşındaki Guillermo Perez isimli adam, bir kadını bıçağıyla rehin aldı. Olay yerine gelen polislerin müdahalesi ile hem adam hem de masum kadın hayatını kaybetti. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

Tanıklar, Perez'in eski bir kilisenin yakınlarında eski sevgilisini bıçakladığını polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, cani adamı olayla ilgisi olmayan masum bir kadının boynuna bıçağı dayamış halde buldu. Tüm uyarılara rağmen kadını bırakmayı reddeden adama 3 polis memuru müdahalede bulundu.

13 YIL SONRA İLK


Polisin açtığı ateş sonucunda hem Perez hem de 49 yaşındaki Elizabeth Tollison isimli kadın yaşamını yitirdi. Los Angeles'ta 13 yıl sonra ilk defa bir rehinenin kurtarma operasyonu sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

SİCİLİ KABARIK


Polis, Perez'in geçmişte mahkumiyet kararlarına sahip olduğunu, saldırı ve aile içi şiddet nedeniyle tutuklandığını söyledi. Adamın ayrıca, belgelenmiş bir çete üyesi olduğu da söylendi.
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Polisin Hatası, 2 Kişinin Sonu Oldu
Polisin Hatası, 2 Kişinin Sonu Oldu
Yoldan geçen bir kadını bıçakla rehin alan adama müdahale eden polisin açtığı ateş sonucu hem saldırgan hem de kadın öldü. Olay, polis kamerası ile kaydedildi.
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