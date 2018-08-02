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Bu haber 02 Ağustos 2018 00:30:56 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da İş Arayanlar Dikkat,’Koç’ Alımı Yapılacak!

Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi’ne genel müdür aranıyor. Başvurular, 31 Ağustos 2018 tarihi mesai saati sonuna kadar Karacadağ Kalkınma Ajansına yapılacak.

Urfa’da İş Arayanlar Dikkat,’Koç’ Alımı Yapılacak!

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında, Şanlıurfa’yı Türkiye’deki önde gelen kültürel ve tarihi turizm destinasyonu olarak kabul ettirmeyi amaçlayacak yeni bir destinasyon yönetimi oluşturmak için kurulan Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketi’ne genel müdür pozisyonunda yönetici aranıyor.

Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, özel sektör kuruluşları ve turizm sektörü kurumlarının kilit organlarını oluşturduğu şirketi yönetecek genel müdür pozisyonuna yapılacak atama ile ilgili duyuru, Şanlıurfa Valiliği internet sitesindeki duyurular kısmında yayınlandı.

Yapılan duyuruya göre, Şanlıurfa Turizm Geliştirme Şirketinin genel müdürlüğü pozisyonunda çalışmak üzere başvuracak adaylarda, minimum şu koşullar aranıyor.

·         İşletme, Turizm, Pazarlama veya ilgili bir alanda lisansüstü derecesine ve Üst Düzey Yönetimde en az 7 yıllık deneyime sahip olmak

·         VEYA İşletme, Turizm ve Pazarlama ya da ilgili bir alanda lisans derecesine ve Üst Düzey Yönetimde en az 10 yıllık deneyime sahip olmak

·         Stratejik girişimlerin geliştirilmesi, formasyonu ve uygulamasında uzmanlık sahibi olmak

·         Turizmde küresel eğilimler, uluslararası turizm pazarlarının operasyonu ile yerel, bölgesel ve ulusal turizm endüstrisi hakkında bilgi sahibi olmak

·         İş yönetimi ve iş geliştirme konularında kanıtlanmış geçmiş performansa sahip olmak

·         Finansal yönetimde deneyim sahibi olmak ve işletmeye geçiş deneyimi tercihi

·         Ekiplere ve bireylere koçluk yapma, motive etme ve danışmanlık yapma kabiliyeti ile kanıtlanmış güçlü liderlik becerisine sahip olmak

·         İngilizce yeterlilik (yazılı ve sözlü) - minimum 70+ YDS onaylı ve TOEFL 84 onaylı

·         Microsoft Office ile ilgili bilgisayar okuryazarlığına sahip olmak.

Başvuracak adaylarda, 1-2 yıllık uluslararası deneyim veya Türkiye’de uluslararası kuruluş(lar) tarafından desteklenen büyük ölçekli projelerde üst düzey deneyim sahibi olmak, turizm veya ilgili sektörlerde çalışma deneyimine sahip olmak, ikinci bir dilde yeterlilik gibi nitelikler tercih sebebi olacak.

Başvurular, 31 Ağustos 2018 tarihi mesai saati sonuna kadar Karacadağ Kalkınma Ajansına yapılacak. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye, www.sanliurfa.gov.tr – duyurular kısmından ulaşılabilir.

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