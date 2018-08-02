Urfa’da Okuyanlara Güzel Haber, Anlaşma İmzalandı

ERASMUS NEDİR?

BONN ÜNİVERSİTESİ NEREDE?

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği ve Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümleri ile Bonn Üniversitesi (Almanya) Erasmus kurumlar arası ikili anlaşma imzalandı.2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren Harran Üniversitesi Harita Mühendisliği ve Coğrafya bölümlerinin personelleri ile öğrencileri Bonn Üniversitesi'ne Erasmus programı kapsamında gidebilecekler. İkili anlaşma 2018-2021 yılları arasında geçerli olacak.Erasmus programı, Avrupa'daki yüksek öğretim kurumlarını birbirleri ile işbirliği yapmaya teşvik eden bir Avrupa Birliği programıdır.Öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.Erasmus programı genellikle yarım dönem yani 6 aylık yapılan bir programdır. Fakat öğrenci bu programı isterse 12 ay'a uzatabilir. İlk olarak güz dönemi ve sonra bahar dönemi olarak gidilen erasmus programına öğrenci istediği iki dönemden birisini seçerek gidebilir.Bonn Üniversitesi, Kuruluşu 1818'li yıllara dayanan üniversite Prusya kralı 3. Willhelm tarafından kurulmuştur. Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya ( NRW ) eyaletinde bulunan ve Bonn kentinde kurulan, Bonn Üniversitesi 35.000 öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.Bonn üniversitesi, öğrencilerine çeşitli akademik dallarda sunduğu lisans ve yüksek lisans programlarının yanısıra, yine çeşitli dallarda doktora programları da sunmaktadır.Üniversitenin bulunduğu şehir olan, Bonn şehri Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlıdır ve Ren nehrinin etrafında bulunur. Bonn şehri aynı zamanda, Soğuk savaş döneminde Almanya'nın başkenti idi. Bonn şehri, 318.00 nüfusa sahiptir ve şehirde 2000 yıllık tarihi yapılar bulunmaktadır. Günümüzde Bonn Üniversitesi’nin merkez binası olarak kullanılan yapı, tarite Köln düklerinin malikanesi olarak bilinmektedir.