Urfalılar, Kaç Yaşına Kadar Yaşıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'de il il yaşama sürelerini açıkladı. Şanlıurfa'da kadın ile erkek arasındaki yaşam farkı şaşırttı. Bakın Urfa'da kadınların yaşam süresi ne kadar, Erkeklerin yaşam süresi ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre il il ortalama yaşam sürelerini açıkladığı veriye göre kadınlar erkeklerde altı buçuk yaş fazla yaşadığı ortaya çıktı. ortalama yaşam süresinin 77.4 olan Şanlıurfa'da kadınlarla erkekler arasındaki yaşam farkı şaşırttı.

ŞANLIURFA

Toplam: 77,4

Erkek: 74,1

Kadın: 80,6