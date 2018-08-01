Dedaş, Hepsini Elden Geçirdi!

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri ile bağlı 49 ilçede yaklaşık 1 milyon 700 bin aboneye dağıtım hizmeti sunan Dicle EDAŞ'ın son 2 ay içerisinde bölgede bulunan tüm armatürlerin kontrol ve bakımlarını gerçekleştirdiği bildirildi.Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sorumluluk bölgesini oluşturan 61 bin 198 kilometrekarelik alanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 'Hizmet Kalitesi' ile 'Müşteri Memnuniyeti' yönetmelikleri çerçevesinde hizmet sunan Dicle Elektrik, bölgede 313 bin armatürün tamamını elden geçirdi.Aydınlatma Kontrol ve Bakım ekipleri vasıtası ile yapılan kontroller sonunda değişik nedenlerle yanmadığı belirlenen armatürlerin bir bölümü onarılarak faal hale getirilirken, bir kısmı da yenileri ile değiştirildi.Dicle Elektrik Dağıtım Sistem İşletme Bakım Onarım Müdürü Ahmet Seçkin Türk, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:“Sorumluluk bölgemizde aydınlatma amacıyla kullanılan armatürler ekiplerimiz tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor. Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz yaptığımız kontroller sırasında tüm armatürler elden geçirilerek, değişik sebeplerle yanmadığı belirlenen armatürlerin tamamı onarılmıştır. Hedefimiz, yanmayan tek bir armatürün dahi olmadığı aydınlık bir Dicle Elektrik Dağıtım bölgesi yaratmaktır”Türk, vatandaşlardan yanmayan armatür gördüklerinde '186' numaralı çağrı merkezine bildirmelerini isteyerek, ihbar geldiği anda en kısa sürede gerekli müdahalenin yapılacağını bildirdi.