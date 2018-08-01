Urfalı Vekil, Hayvanlar İçin Harekete Geçti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, hayvanlara yönelik şiddetin hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin kanun teklifi verdi. Tanal, “Sahipli veya Sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldürene 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” dedi.

Son dönemlerde artan hayvana şiddet olaylarının önüne geçilmesi için CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, hayvanlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Kanun Teklifi verdi. Hayvana yönelik her türlü şiddetin, insana yapılan şiddetten farksız olduğunu dile getiren Tanal, hayvana şiddetin de hapis cezası ile cezalandırılması gerektiğini kaydetti. Tanal, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de son zamanlarda inanılmaz derecede artan hayvana eziyet, şiddet, tecavüz ve buna benzer olaylar toplumda infial yaratacak boyuta gelmiş ve hatta geçmiştir. Bu eylemlerin faillerinin sadece idari para cezası ile cezalandırılması bir ödül niteliğindedir. 5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanunu’nun 4. Maddesinde bütün hayvanların yaşama hakkına sahip olduğu belirtilmiş ve 8. Maddesinde hayvan türlerine karşı soykırım yasağı konulmuştur. Ancak bu yükümlülüklere uymamak 5199 sayılı kanunda kabahat kapsamında değerlendirilmiş, dolayısıyla caydırıcı olmayan idari para cezaları ile yaptırıma bağlanmıştır. Hayvanları Koruma Kanunu bakımından konuyu ele alındığında, bu kanundaki düzenlemeler suç değil kabahat şeklinde düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun “Mala Zarar Verme” başlıklı 151. Maddesinin 2. Fıkrasında “Haklı bir neden olmaksızın, sahipli bir hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi” hakkında 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Öncelikle Hayvan Hakları Bildirgesi gereği hayvan hak sahibi olan bir varlıktır. Dolayısıyla eşyalar bir mal ya da eşya olarak değil bir canlı olarak kabul görmesi gerekmektedir. Kanununda düzenlenen ilgili maddenin “Mala Zarar Verme” başlığından çıkartılması ve daha ağır cezalar uygulanması gerekmektedir.”

TANAL’IN DEĞİŞİKLİK TEKLİF MADDELERİ

MADDE 1- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 184. Maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

MADDE 184/A- (1) Sahipli veya Sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldürene 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılır.

(3) Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürene 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası verilir.

(4) Birden çok hayvana karşı 3. Fıkradaki suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılır.

(5) Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 4 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılır.

(6) Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçlar ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın başsavcılığa yazılı başvurusuna bağlıdır.



(7) Hayvanlara karşı işlenen suçlara bu Kanuna göre verilen cezalar 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanununda öngörülen cezaların verilmesine engel teşkil etmez.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanunu Cumhurbaşkanlığı yürütür.