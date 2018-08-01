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Bu haber 01 Ağustos 2018 16:07:16 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye Belediyesi'nden dev hizmet

Haliliye Belediyesi, güvenliği sağlamak amacıyla parklara kamera yerleştirdi. Yaz aylarında kalabalıklaşan park ve bahçe alanlarında oluşabilecek bir sorunu tespit emek amacıyla böyle bir hizmete adim atan Haliliye Belediyesi vatandaşın takdirini topladı

Haliliye Belediyesi'nden dev hizmet

Yaz aylarında dolup taşan park ve bahçelerde oluşabilecek sorunları tespit etmek amacıyla Haliliye'de bulunan parklara kamera yerleştiren Halilye Belediyesi vatandaştan tam not aldı.

 

Haliliye Belediyesi Parkları 7/24 İzleyecek

Daha önce gündeme gelen Turgut Özal Parkı'nda madde kullanma olayından sonra parkların daha güvenli hale gelebilmesi için Haliliye Belediyesi ilk adımı attı. Parklardaki satıcıların gençlere uyuşturucu madde temin etmesinden şüphelenilmesi üzerine kendi bölgelerinde güvenlik önlemi alan, Haliliye Belediyesi Urfa da güzel bir hizmete imza attı. Parkları 7/24 izleyecek olan Haliliye Belediyesi parklarda meydana gelecek herhangi bir olayı anında görebilecek.

 

Vatandaş Hizmetten Memnun

Haliliye Belediyesi'nin parklara yerleştirdiği güvenlik kamerası ile daha güvenli zamanlar geçireceğine ifade eden vatandaşlar " yaz akşamlarını ailenizle beraber genelde parkta geçiriyoruz.. Akşam olmasından dolayı birçok hırsızlık ve uyuşturucu madde satışı olayları oluyor. Parklarda yaşanan olayların birçoğuna şahit olsak da müdahale etmekte korktuğumuz zamanlar oluyor. Güvenlik kameralarının parklara yerleştirilmesi Bizler ve çocuklarımız için çok iyi bir hizmet oldu. Belediye başkanımıza bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz" yorumunda bulundu.

 

Haliliye Belediyesi Açıklamada Bulundu


Parkları güvenlik kamerası yerleştiren Haliliye Belediyesi konuyla alakalı açıklamada bulundu. Haliliye Belediyesi olarak hizmette bir ilki gerçekleştiriyoruz diyen Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol; " halkımızın yaşam olanı olan parklarımızı güvenliği sağlamak amacıyla kameralarla donatıyoruz" dedi.

 
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Haliliye Belediyesi, güvenliği sağlamak amacıyla parklara kamera yerleştirdi. Yaz aylarında kalabalıklaşan park ve bahçe alanlarında oluşabilecek bir sorunu tespit emek amacıyla böyle bir hizmete adim atan Haliliye Belediyesi vatandaşın takdirini topladı
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