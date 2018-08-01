Hırsızlar Bunu Da Yaptı, Çaldıkları Şey Kazaya Neden Oldu

Rögar Borusu Kazaya Neden Oldu

Hırsızlar Rögar Kapağını Çalıyor

Ekipler Rögar Kapağını Kapattı

Akçakale’de trafik kazası meydana geldi. Abdullah Gül Bulvarında istikamet eden araç, yol üzerinde bulunan rögar borusuna takılarak takla attı.Abdullah Gül Bulvarında buluna rögar borusunun kapağının açık olması ile meydana gelen kazada ölen olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri, yaralıların tedavilerine devam edilmesi için hastaneye sevk etti.Abdullah Gül Bulvarı üzerinde bulunan yolda kazaya sebebiyet veren rögar borusunun kapağının hırsızlar tarafından çalındığı iddia edildi. Bulvar üzerindeki yolu sürekli kullananların rögar borusunun olduğu yere dikkat ettiğini bildiren bir vatandaş; “Biz yoldaki rögar kapağının olmamasına alıştık. Yolu sürekli kullandığımız için o mevkiine geldiğimizde dikkat ediyoruz. Bilmeyenler de fark edemediği için kaza yapıyor” diyerek, rögar kapağının hırsızlar tarafından çalındığını dile getirdi.Kazaya sebebiyet veren rögar kapağı itfaiye ekipleri tarafından, kazadan hemen sonra kapatıldı. Önüne araba lastiği ve uyarı dubası koyan ekipler yeni bir kazanın meydana gelmemesi için önlem aldı. Çevre sakinleri bölgede rögar borusundan dolayı ufak çaplı kazaların meydana geldiğini ifade ederek, yetkililerin kalıcı bir çözüm üretmesi geçtiğini ifade etti.