Suruç Esnafı Perişan, kendi Çözümleri de Fayda Etmiyor

Meyve ve Sebzeler Bozuluyor

Çiftçi Talimat Verdi

Suruç’un meyve ve sebze halinin gideri olmadığı için dükkanların ortasında bulunan boş alan su birinkisi ile dolup taşıyor. Alanda bulunan meyve ve sebze kasalarının ve çuvallarının içindeki mallar su birinkisinden dolayı zarar görüyor.Yaz aylarında iş yerlerini yıkayan esnafın sebep olduğu su birikintisi kışın da yağışlardan dolayı oluşuyor. Kasaların ve çuvalların altı kısmındaki meyve sebzelerin bozulduğunu ifade eden vatandaşlar; “Pazarda satmak için mal alamaya geliyoruz. Aldığımız malların bir kısmı uzun süre suyun içinde kaldığı için zarar görüyor. Bozuk mal almak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.Özellikle kış aylarında yağmur sularının biriktiği meyve ve sebze halinde, zor anlar yaşayan esnaf durumu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine kadar iletmiş, yapılan incelemeler sonucunda Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi talimat vererek sorunun giderilmesi konusunda çalışmaların yapılmasını gerekli mercilere bizzat bildirmiş. Fakat Çiftçi’nin talimat vermesine rağmen hala bir çalışma yapılmamasından şikâyetçi olan esnaf, yetkililerin seslerini duymasını ve sorunlarına çözüm bulmasını ısrarla talep ediyor.