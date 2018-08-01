Urfalı Küçük Halil’in, Acı Sonu

Aşırı sıcaklardan bunalan 7 yaşındaki Halil Yaslı, serinlemek için Dün saat 14.00 sıralarında girdiği Sulama Kanalında boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen Bilgiye Göre; 7 yaşındaki Halil Yaslı, Serinlemek İçin Harran’da Dsi’ye Ait Sulama Kanalına Girdi, Ancak 1 Süre Sonra suda Kayboldu. Çevredekiler Küçük Çocuğun Suda Kaybolduğunu Fark etti. Durumu 112 sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Yaslı’nın Cansız Bedenine Yaklaşık 3 Saat Sonra ve 40 Kilometre İleride Bulundu.
Küçük Çocuğun cesedi hastane morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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