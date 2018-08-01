Urfalı Küçük Halil’in, Acı Sonu

Sulama Kanalına Giren Küçük Çocuk Hayatını Kaybetti. Olay, Dün Harran’da Meydana Geldi. Serinlemek İçin Kanala Giren, Halil Yaslı Boğularak Hayatını Kaybetti.Aşırı sıcaklardan bunalan 7 yaşındaki Halil Yaslı, serinlemek için Dün saat 14.00 sıralarında girdiği Sulama Kanalında boğularak hayatını kaybetti.Edinilen Bilgiye Göre; 7 yaşındaki Halil Yaslı, Serinlemek İçin Harran’da Dsi’ye Ait Sulama Kanalına Girdi, Ancak 1 Süre Sonra suda Kayboldu. Çevredekiler Küçük Çocuğun Suda Kaybolduğunu Fark etti. Durumu 112 sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Yaslı’nın Cansız Bedenine Yaklaşık 3 Saat Sonra ve 40 Kilometre İleride Bulundu.Küçük Çocuğun cesedi hastane morguna konuldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.