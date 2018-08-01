Öyle Bir Şeyi Boyadılar Ki, Görenler Gözlerine İnanamadı

Kediyi de Çizdiler



Mardin’e Tepki Yağdı

Olay dün Mardin’in Midyat ilçesinde yaşandı. yol çizgi çalışması yapan ekipler, termoplastik boya ile yol kenarında bulunan bir kediyi de boyadılar.Mardin-Midyat Karayolu üzerinde bulunan Hop Geçidi’nde termoplastik boya ile yol çizgi çalışması yapan ekipler, daha önce ölmüş olan ve yol kenarına bırakılmış kedinin üzerinden geçti.Durumu fark eden ekipler ölü kedinin fotoğrafını çekip sosyal medyaya attılar. Yarısı beyaz şerit üzerinde kalan kediyi o halde gören vatandaşlar olaya oldukça tepki gösterdi. Çizgi aracını kullanan çalışanın kediyi fark etmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar; “Şerit çizmek için kullanılan aracın hızı 10 km’yi geçmez. Aracı kullanan çalışan çizilen bölgeye bir göz atsa dahi o kediyi fark ederdi.” yorumunda bulundu. Olayın kasti olup olmamasının araştırılmasını isteyen vatandaşlar yetkilileri konu hakkında göreve davet etti. Olayın gündeme gelmesi ile Mardin’in birçok kurumu hayvanseverler tarafından şikayet yağmuruna tutulduğu bilgisi edinildi.