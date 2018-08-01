Tatlıses: Evlenirlerse Yıkarım Ortalığı

Şarkıcı İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna ve babası İbrahim Tatlıses'in yeniden evlenmesi durumunda ortalığı yıkacağını söyledi. İdo Tatlıses geçen gün Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Sahne sonunda basın mensuplarıyla kısa bir röportaj gerçekleştiren İdo, geçen hafta Derya Tuna'nın doğum günü sebebi ile bir araya gelen anne-babası ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara şöyle yanıt verdi:diye karşılık verdi.İdo muhabirlerin bir anda evlenmeye karar verilerse ne dersin "Yıkarım ortalığı" yanıtını verdi. Sevgilisiyle de kendisini annesinin ayırdığı iddialarına yanıt veren İdo şöyle yanıt verdi: "Bunu çok komik buluyorum. Annem hayatta böyle bir şey yapmaz, biz kendimiz konuşarak ve anlaşarak ayrıldık. Bu konuda da daha fazla yorum yapmaya gerek yok."Şarkıcı İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna ve babası İbrahim Tatlıses'in yeniden evlenmesi durumunda ortalığı yıkacağını söyledi.