Tatlıses: Evlenirlerse Yıkarım Ortalığı

"Doğum günü de kutlayacaklar, yemek de yiyecekler. Birisi benim annem, birisi benim babam. Bu benim çok hoşuma gidiyor." Ardından ''Tekrar evlenmelerini ister miydin? Sorusuna ise "Her şeyin bir yaşı ve zamanı olduğuna inanıyorum." diye karşılık verdi.
İdo muhabirlerin bir anda evlenmeye karar verilerse ne dersin "Yıkarım ortalığı" yanıtını verdi. Sevgilisiyle de kendisini annesinin ayırdığı iddialarına yanıt veren İdo şöyle yanıt verdi: "Bunu çok komik buluyorum. Annem hayatta böyle bir şey yapmaz, biz kendimiz konuşarak ve anlaşarak ayrıldık. Bu konuda da daha fazla yorum yapmaya gerek yok."
Şarkıcı İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna ve babası İbrahim Tatlıses'in yeniden evlenmesi durumunda ortalığı yıkacağını söyledi.
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