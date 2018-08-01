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Bu haber 01 Ağustos 2018 11:41:13 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses: Evlenirlerse Yıkarım Ortalığı

Şarkıcı İdo, annesi Derya Tuna ve babası İbrahim Tatlıses'in yeniden evlenmesi durumunda ortalığı yıkacağını söyledi. Tatlıses Bodrum'da bir mekanda sahne aldı.

Tatlıses: Evlenirlerse Yıkarım Ortalığı

Şarkıcı İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna ve babası İbrahim Tatlıses'in yeniden evlenmesi durumunda ortalığı yıkacağını söyledi. İdo Tatlıses geçen gün Bodrum'da bir mekanda sahne aldı. Sahne sonunda basın mensuplarıyla kısa bir röportaj gerçekleştiren İdo, geçen hafta Derya Tuna'nın doğum günü sebebi ile bir araya gelen anne-babası ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara şöyle yanıt verdi:
"Doğum günü de kutlayacaklar, yemek de yiyecekler. Birisi benim annem, birisi benim babam. Bu benim çok hoşuma gidiyor." Ardından ''Tekrar evlenmelerini ister miydin? Sorusuna ise "Her şeyin bir yaşı ve zamanı olduğuna inanıyorum." diye karşılık verdi.

İdo muhabirlerin bir anda evlenmeye karar verilerse ne dersin "Yıkarım ortalığı" yanıtını verdi. Sevgilisiyle de kendisini annesinin ayırdığı iddialarına yanıt veren İdo şöyle yanıt verdi: "Bunu çok komik buluyorum. Annem hayatta böyle bir şey yapmaz, biz kendimiz konuşarak ve anlaşarak ayrıldık. Bu konuda da daha fazla yorum yapmaya gerek yok."

Şarkıcı İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna ve babası İbrahim Tatlıses'in yeniden evlenmesi durumunda ortalığı yıkacağını söyledi. 
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Tatlıses: Evlenirlerse Yıkarım Ortalığı
Tatlıses: Evlenirlerse Yıkarım Ortalığı
Şarkıcı İdo, annesi Derya Tuna ve babası İbrahim Tatlıses'in yeniden evlenmesi durumunda ortalığı yıkacağını söyledi. Tatlıses Bodrum'da bir mekanda sahne aldı.
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