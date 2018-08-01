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Bu haber 01 Ağustos 2018 11:14:56 Tarihinde eklenmiştir.

Elektrik ve Doğalgaza Zam

Ceplere darbe vuran zam duyurusu Resmi Gazetede yayınlandı. Buna göre elektriğe ve doğalgaza konutta %9 zam, sanayide ise %14 zam yapıldı. Zamlar bugünden itibaren geçerli olacak.

Elektrik ve Doğalgaza Zam

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar bugünden itibaren (1 Ağustos 2018) geçerli olacak. Yapılan zamlarda, elektrik fiyatı konutta yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 oranında arttırıldı.
 

Zamlar Resmi Gazetede Yayınlandı

Resmi Gazetede yer alan karara göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9.57 artış ile 29.578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9.26 arttı, 24.479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55’lik bir değişimle 30.816 kuruşa yükseldi.
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Elektrik ve Doğalgaza Zam
Elektrik ve Doğalgaza Zam
Ceplere darbe vuran zam duyurusu Resmi Gazetede yayınlandı. Buna göre elektriğe ve doğalgaza konutta %9 zam, sanayide ise %14 zam yapıldı. Zamlar bugünden itibaren geçerli olacak.
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3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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