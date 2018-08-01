Elektrik ve Doğalgaza Zam

Zamlar Resmi Gazetede Yayınlandı

Elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar bugünden itibaren (1 Ağustos 2018) geçerli olacak. Yapılan zamlarda, elektrik fiyatı konutta yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde yüzde 14 oranında arttırıldı.Resmi Gazetede yer alan karara göre, konutlarda kullanılan elektriğin kilovatsaati yüzde 9.57 artış ile 29.578 kuruş oldu. Sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 9.26 arttı, 24.479 kuruşa yükseldi. Ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı da yüzde 0,55’lik bir değişimle 30.816 kuruşa yükseldi.