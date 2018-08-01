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Bu haber 01 Ağustos 2018 11:00:04 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Tuncer:"Para konusunda Azrail gibiyim"

“İnsanların bizi sevmesindeki etken burada nasılsam dışarıda da öyleyim. Evde yaptığım espriyi sokakta da yapıyorum, sokak yaptığım espriyi evde de yapıyorum."

Urfalı Tuncer:

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, ünlü Türkücü Mahmut Tuncer oldu.


"Erkeklere ait bir slogan"

Mahmut Tuncer, hakkında yapılan 'Lo' ve benzeri capsler ile ilgili, "Çalışıyor gençler bizim için. 'Lo' kelimesi, Urfa şivesi içerisinde bulunan, erkeklere ait bir slogandır. Birbirlerine seslenirken 'Nereye gidiyorsun lo', 'Hele gel lo' gibi cümlelerle seslenirler" dedi.
 

"Yürüdüğüm yerde, gördüğüm yerde halay çekiyorum"

Başarılı türkücü, “Haftada kaç gün halay çekiyorsunuz?” sorusuna, "Yürüdüğüm yerde, gördüğüm yerde çekiyorum. Dün gece tek başıma çektim. Kafam kızdıkça halay çekiyorum. Geçen gün arabaya bindim sonradan durdurdum şoförü, indim aşağı biraz halay çektim" cevabını verdi.

"Bende yapmacık bir şey yok"

Tuncer, insanların kendisine olan sevgisini şu sözlerle anlattı:
“İnsanların bizi sevmesindeki en büyük etken burada nasılsam dışarıda da öyleyim. Bende yapmacık birşey yok. Evde yaptığım espriyi sokakta da yapıyorum, sokak yaptığım espriyi evde de yapıyorum."

"Para konusunda Azrail gibiyim"

Ünlü türkücü, para hakkındaki düşüncelerini ise şu cümlelerle açıkladı:
"Ben para konusunda Azrail gibiyimdir. Azrail aldığı canı geri verir mi hiç, ben de aldığım parayı vermiyorum. İkimizin böyle kötü bir huyu var."

"Sevgimizin cevabını mesleğimizle vermemiz lazım"

Mahmut Tuncer, “Hiç tarzını değiştirmeyi düşündün mü?” sorusuna, "Tarzımı değiştiriyorum, ama tarzımın olduğu taraflarda oluyorum hep. Bir etkinliğe gitmiştim, halk müziği ile ilgili bir çalışma yapmışlardı. O hoşuma gitti, o tür denemelere kalkışabilirim. Gençler bizi seviyor, biz de onlara sevgimizin cevabını mesleğimizle vermemiz lazım" şeklinde yanıtladı.

"Kalem alıyorum, bir de kağıt, normal yazıyorum"

"Şarkı sözlerini nasıl yazıyorsunuz?" sorusuna Mahmut Tuncer’den esprili bir cevap geldi: Kalem alıyorum, bir de kağıt, normal yazıyorum.
 

Lakabı 'manyak köfteci'ymiş

Röportajın boşluk doldurma bölümünde, 'Gençliğimde lakabım ...dıydı?" şeklindeki cümle üzerine Tuncer lakabını açıkladı: Manyak köfteciydi. Çok iyi çiğ köfte yapardım. 'Köfteyi çok manyak yapıyor kardeşim' derlerdi.

"Mutfağa çok girip çıkarım"

Mahmut Tuncer, mutfak konusunda ne kadar başarılı olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Mutfağa çok girip çıkarım. Yemek yapmak için de 4-5 çeşidim vardır, onları yaparım. Çiğ köfteyi, yumurtalı köfteyi, meyhane pilavını yaparım. Bunların haricinde 60-70 çeşit yemek yapmasını gayet iyi bilirim.
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"Ehliyetim yok"

Başarılı türkücü, “Karşı şeritten gelen araca selektör yaparak radar uyarısı yapmışımdır” cümlesine, 'Yanlış' karşılığını verdi: Yapmadım. Niye yapmadım? Çünkü ben araba sürmüyorum, ehliyetim yok. Valla ben ehliyetsiz bir ailenin çocuğuyum.
 

"Galatasaray’ın gündemine geldim"

Ünlü türkücü, röportajın 'Evet-hayır' bölümünde, “Futbolcu olsaydım üç büyüklerden birinde kesin oynardım” sorusuna 'Doğru' dedi: Urfaspor'un genç takımında oynarken, Genç Milli Takım'ın da oynuyordum. Galatasaray’ın gündemine geldim. Bir ara futbolcu olma isteğim vardı, ama baktım erken bitiyor hayatları.

"Botokslu tanıdıklarım var, aman yarabbi"

Mahmut Tuncer, botoks ve bakım yaptıran kişiler hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine, "Botokslu birkaç tane tanıdığım var, aman yarabbi. Allah bunları ben yaratmadığım cinse dönüyor. İnsan tabii ki kendine bakmalı, Allah’ın verdiği emaneti iyi koruması lazım. Ne yaparsan yap bu vücudun belirli bir yıpranış zamanı ve zemini var. Minyon tipli insanların genelde yüz hatları daha az yıpranırmış. Mesela Selahattin Alpay’ın da yüz hatları değişmez" ifadelerini kullandı.

"Yeni bir projemiz var; hayvanlara aş evi"

“Mersin’de bir çekime gitmişsin, herkesten 20'lik 20'lik olmak üzere 860 TL toplamışsın. Bu topladığın paraları ne yapıyorsun?” sorusana Mahmut Tuncer’in cevabı, "Bu topladığımız paraları ihtiyacı olan kardeşlerimize yetiştiriyoruz. Güvendiğimiz inandığımız bir yer olursa götürüyoruz yardımımızı yapıyoruz. Şimdi yeni bir projemiz var; hayvanlara aş evi. İnşallah onu da yakında gündeme getireceğiz. Bu sokak hayvanlarına yemek projemiz var. İstanbul’da belediyelerle işbirliği içerisinde hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bizde de 2 tane köpek var, bir tane de Yakup isminde papağanımız var. 60-70 tane kelime biliyor Yakup, beni gördüğü zaman 'Alo', 'Efendim' diyerek beni taklit ediyor" şeklinde oldu
 

"Herkes 'Lo Lo' nun ne olduğunu görecek/ Zincirli Mahmut"

Yaptığı parçalarla adından söz ettiren Mahmut Tuncer, yeni albümü hakkında, "11 Mayıs’ta çıktı albüm, aslında daha önce çıkarmamız gerekiyordu. Afrin operasyonu ve ortalığın alevli oluşundan dolayı ancak çıkarabildik, ama çıkarmakta zorundaydık. Tepkiler iyi şu an albüme. 'Urfa Ağlar Ben Ağlarım' şarkısına klip çektik. Aslında onun yerine 'Lo Lo'ya çekmemiz lazımdı. İkisini iç içe koyduğun zaman benim laflarım ön plana çıkıyor. Şimdi ortam sıcak, bayramdan sonra kısmet olursa 'Lo Lo'ya klip çekeceğiz. Herkes 'Lo Lo'nun ne olduğunu görecek" dedi.

Kafanızda bir şey tasarladınız mı?

"Bitirdik kafamızda, gençlere yönelik bir klip olacak. Folklörle yeni gençlerin oynadığı rock tarzı oyunu birleştireceğiz. Bir yerde halay çekilecek, bir yerde rock gösterisi yapılacak, biz de bu performansa uyup bir yerde rock tarzı giyineceğiz. Bir yerde folklör tarzı giyineceğiz. Benim niyetim taş devrindekiler gibi giyinmek. Şapkamızı ters takacağız, zincirleri kullanacağız, adımızı 'Zincirli Mahmut' yapacağız."
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Urfalı Tuncer:
Urfalı Tuncer:"Para konusunda Azrail gibiyim"
“İnsanların bizi sevmesindeki etken burada nasılsam dışarıda da öyleyim. Evde yaptığım espriyi sokakta da yapıyorum, sokak yaptığım espriyi evde de yapıyorum."
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
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15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
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18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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