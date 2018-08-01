PKK'nın Hain Tuzağında Anne ve 11 Aylık Bebeği Hayatını Kaybetti

Astsubay Olan Eşini Ziyaret Gitmişti

11 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti



Valilik Olaydan Sonra Açıklamada Bulundu

Olay dün saat 16.00 sıralarında, Hakkari, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde meydana geldi.Üs bölgesinde görevli astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık oğul Mustafa Bedirhan Karakaya’nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Olay, PKK’lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldi. Nurcan Karakaya’nın geçişi sırasında yaşanan patlamada Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.Sağlık ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle hastaneye kaldırılan 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.Geniş Çaplı Operasyon BaşlatıldıYaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya’nın cansız bedeni aynı hastanenin morguna alındı. Bölgede, PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlatıldı.Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada;İlimiz Yüksekova İlçesi Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullanmış olduğu sivil aracın geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış EYP(El Yapımı Patlayıcı)’nin infilak etmesi sonucu; askeri personelin eşi olay yerinde yaşamını yitirmiş, 11 aylık bebeği ise ağır yaralanmıştır. Yaralı bebeğin tedavisi sevk edildiği Yüksekova Devlet Hastahanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” ifadeleri yer aldı.