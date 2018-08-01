Rakamlar Şaşırttı! Herkes Doğduğu İlde Yaşasaydı Şanlıurfa Kaçıncı Sırada Yer Alırdı

Türkiye’de En Çok Urfalı Var

Doğum Oranlarının En Fazla Olduğu Yer Şanlıurfa

Daha önce başka bir şirket tarafından yapılan anket 20 il ile sınırlandırılmıştı. Son zamanlarda Haberturk.com’un 81 ilde yaptığı ankette çıkan sonuçlar şaşırttı.2017 yılı verileriyle hazırlanan haritaya bakıldığında herkes memleketinde yaşasa İstanbul'un nüfusu Konya ve Şanlıurfa'dan daha az olacaktı; İzmir'in ve Ankara'nın nüfusu sadece 2 milyon olacaktı.“Herkes kendi şehrinde yaşasaydı illerin nüfusu nasıl olurdu” anketinde Şanlıurfa Türkiye’de 1. Sırada yer aldı. Türkiye’de kütüğü Şanlıurfa olan 2.679.075 kişi var.Doğum oranlarının en fazla olduğu il Şanlıurfa olarak kayıtlara geçti. Doğum oranının fazla olması nüfusun da yoğun olmasına sebep oluyoken, Urfa’da genç nüfusun çalışmak için başka şehirleri tercih etmesinden dolayı Türkiye’nin her ilinde Urfalılara rastlamak mümkün.