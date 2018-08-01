Ayhan, Akçakale’ye Türk Bayrağı Astı

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;“Büyüktaş Kırsal Mahallemizde inşası devam eden Jandarma karakolunun bahçesine Belediyemiz tarafından yapılan 12 metre uzunluğundaki direğe Ay Yıldızlı Bayrağımızı asmanın gurur ve onurunu yaşadık.”