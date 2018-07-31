Yerli Sebzeler Pazar Tezgâhlarına İndi

İthal Ürünlerde Tat Yok

Hem Cebe Hem De Damağa Hitap Ediyor

Şanlıurfa’da üreticilerin yetiştirdiği çeşitli sebzeler pazar tezgahlarında yerini aldı. ithal sebzeye çok fazla alışık olmayan Urfa halkı yerli sebzelerin piyasaya sürülmesinden oldukça memnun olduğunu dile getirdi.Yemek kültürünün tartışılmaz adreslerinden biri olan Şanlıurfa uzun süredir ithal sebzelerle sofralarını şenlendirebiliyordu. İthal sebzelerde tat olmadığını dile getiren vatandaşlar; “Yediğimiz sebzelerden bir şey anlamıyoruz. Özellikle yaz aylarında kahvaltılarımızdan eksik etmediğimiz patlıcan ve biberden hiçbir tat alamıyorduk. Tabiri caizse saman gibi bir tadı vardı. Yerli sebzelerin çıkması hem damak zevkimize hem de cebimize hitap ediyor.” dedi.Şanlıurfa ve çevresinde çiftçiler tarafından yetiştirilen salatalık, kabak, fasulye, biber, domates, patlıcan, acur, kurutmalık acur, marul gibi sebzeler vatandaşların sofralarının şenlenmesine sebep oldu. Bu yıl pazara inmekte biraz geciken ithal sebzeler vatandaşın hem damağına hem de cebine hitap ettiğinden dolayı oldukça ilgi görüyor.Üreticiler, bu yıl mahsulün pazara inmekte geciktiğini belirterek, mahsulde de istenen verimin olmadığını, tüketicilerin yerli mahsule rağbetinden oldukça memnun olduğunu dile getirdi.