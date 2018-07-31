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Bu haber 31 Temmuz 2018 14:22:31 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses Ailesi, Sahnede Göz Doldurdu!

Sevgilisiyle kendisini annesinin ayırdığı iddialarına “Bunu çok komik buluyorum. Annem hayatta böyle bir şey yapmaz, biz kendimiz konuşarak ve anlaşarak ayrıldık.

Tatlıses Ailesi, Sahnede Göz Doldurdu!

İdo Tatlıses ‘Azka Yaz Konserleri’ kapsamında önceki akşam Azka Otel'de sahne aldı. Programına babası İbrahim Tatlıses'in şarkılarıyla başlayan İdo, konserinin ikinci bölümünde sürpriz yaparak kendisini izlemeye nişanlısı Levent Dörter ile birlikte gelen kardeşi Dilan Çıtak'ı “Aynı babanın çocuklarıyız” sözleriyle sahneye davet etti ve düet yaptı.

Dilan Çıtak, konserde süper mini şortu ve ‘Palmiye modeli’ olarak adlandırdığı saç stiliyle dikkat çekti. Birlikte yaptıkları düetin ardından ‘Maalesef’ isimli şarkısını da seslendiren Çıtak, alkışlar eşliğinde sahneden indi.


‘HOŞUMA GİDİYOR’


İdo, geçtiğimiz hafta Derya Tuna'nın doğum günü sebebi ile bir araya gelen anne-babası ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara “Doğum günü de kutlayacaklar, yemek de yiyecekler. Birisi benim annem, birisi benim babam. Bu benim çok hoşuma gidiyor” sözlerini sarf etti. İdo, muhabirlerin “Tekrar evlenmelerini ister miydin?” sorusuna ise “Her şeyin bir yaşı ve zamanı olduğuna inanıyorum” diye karşılık verdi. Genç isim, böyle bir ani karar alındığı takdirde ise ne yapacağına dair soruya, “Yakarım ortalığı” cevabını verdi.

‘ANNEM AYIRMADI’


Son olarak ayrıldığı sevgilisiyle de kendisini annesinin ayırdığı iddialarına “Bunu çok komik buluyorum. Annem hayatta böyle bir şey yapmaz, biz kendimiz konuşarak ve anlaşarak ayrıldık. Bu konuda da daha fazla yorum yapmaya gerek yok” sözleri ile açıklık getiren İdo hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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