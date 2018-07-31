Danışmanlar, Urfalı Çiftçiler İçin Sahada

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığı bünyesinde görev yapan Ziraat Mühendisi Uzman Tarım danışmanları arazi incelemelerini ve çiftçi bilgilendirmelerine devam ediyor. Bu kapsamda tarım danışmanları pamuk tarlalarında dikenli ve yeşil kurt ile mücadele konusunda çiftçiye detaylı bilgi verdi.Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığı çiftçilere sahada ulaşmaya devam ediyor. Oda bünyesinde görev yapan ziraat mühendisi uzaman tarım danışmanları kırsal mahallelerdeki çiftçilere ulaşarak ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürüyor. Pamukkenti Şanlıurfa’da pamuğun daha kaliteli ve sağlıklı yetişe bilmesi için tarım danışmanları pamuk çiftçisine pamukta biyoteknik mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda Perşembe mahallesindeki pamuk tarlalarında dikenli ve yeşil kurt ile mücadele için kurulan tuzaklar kontrol edildi. Ziraat Mühendisi uzman tarım danışmanları SerdaUçbağlar ve Galip Gazanfer bu dönemde özellikle pamuk çiftçisini bilgilendirme konusunda yoğun çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Danışmanlar, çiftçilerin her türlü tarımsal sorunlarla ilgili olarak kendilerine ulaşabileceklerini ve konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapmak için hazır olduklarını aktardı.