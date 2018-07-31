Hasta Yakınları Güvenlik Görevlilerine Saldırdı

Dışarı Çıkmaya İkna Olmadılar

Güvenlik Görevlileri Saldırıya Uğradı

Hasta yakınları, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde güvenlik görevlilerine saldırdı.Şehir içinde yaşanan silahlı saldırının ardında saldırıda yaralananlar Mersin üniversitesi Tıp Fakültesine getirildi. Tedirgin olan yaralı yakınları hastalarına müdahale edildiği sırada orada bulunmak istedi. Tedavi sırasında içeriye birden fazla kişinin girmesinin yasak olduğunun dile getirilmesi üzerine, hasta yakınları ısrarlarına devam etti.Devreye güvenlik görevlilerinin girmesi ile hala ikna olamayan yaralı yakınları tartışma çıkardı. Hasta yakınlarına dışarı çıkmaları gerektiğini söyleyen güvenlik görevlileri saldırıya uğradı. Darp edilen güvenlik görevlilerinin üniformalarına kadar parçalandığı görülen görüntüler, sosyal medyada tepki konusu haline geldi. Saldırıda yaralana güvenlik görevlilerine ilk müdahale hastanenin acil servisinde yapıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.