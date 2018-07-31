Şeyh, 7 Erkeğe Tecavüz Etti

KONYA'da görülen istismar davasında anlatılanlar sözde şeyhin kan donduran sapıklıklarını ortaya saçtı. Duruymada kanlatılanların ardından Faruki tarikatının Konya kolunun şeyhliğini yapan Süleyman Işık aralarında çocuklarında bulunduğu 7 erkeğe cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

POLİS MAĞDURLARI TEK TEK TESPİT ETTİ

Haber Türk'ün haberine göre, iğrenç olay bir vatandaşın BİMER'e şikayeti üzerine ortaya çıktı. Şikayet başvurusunda Faruki Tarikatı Şeyhi Süleyman Işık'ın aralarında çocuklarında bulunduğu erkeklere istismarda bulunduğu öne sürüldü. Bunun üzerine harekete geçen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Konya Polisi, Faruki Tarikatı Şeyhi olan Süleyman Işık tarafından cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen kişileri belirleyip müşteki sıfatıyla ifadelerini aldı.

"O'NA HAYIR DERSEN BAYINA KÖTÜ ŞEYLER GELİR"

İnanılmaz İtiraflar Konya polisi tarafından alınan müşteki ifadelerde mağdurlardan 26 yaşındaki Y.A., 18 yaşında grubun sohbetlerine katılmaya başladığını belirterek dini duygularının suistimal edilerek cinsel istismara uğradığını anlattı. Bir arkadaşının tavsiyesi ile Süleyman Işık'ın dini sohbetlerine katılmaya başladığını anlatan mağdurlardan 27 yaşındaki M.T. ise, "Kısa sürede sohbetlerinden etkilenerek devam kararı aldım. Bana cinsel tacizde bulundu. Önce direndim ama gruptakilerden ona itaat etmeyenlerin başına birçok kötü olay geldiğini duydum, sonra şeyhe direnmedim." diye konuştu.

'DİNİ MERTEBEN ARTACAK' DİYE ÇOCUĞA TECAVÜZ ETMİŞ

15 yaşındayken sohbetlerine katıldığı grupta Süleyman Işık'ın cinsel istismarına maruz kaldığını belirten mağdurlardan R.T. ise "Yaptıklarının 'rahmani bir durum' olduğunu ve dini mertebemin artacağını söyledi. Korktum kimseye bir şey söylemedim." dedi. A.K. (22) de üniversitede okurken bu gruba ait evde kaldığını ve Süleyman Işık'ın cinsel istismarına uğradığını anlattı.

SÖZDE ŞEYH PORNOCU ÇIKTI

Işık sorgusunda , evinin alt katında dini sohbetler ve zikirler yaptıklarını söyledi, cinsel saldırı iddialarını reddetti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Işık çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Polisin Süleyman Işık'ın dükkanında yaptığı aramalarda ise birçok pornografik içerikli resim ve video kayıtları bulundu. S.I. hakkında soruşturmasını tamamlayan savcılık 49 yıldan 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.