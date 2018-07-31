Eyyübiye Belediyesi Binlerce Gence Hizmet Veriyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Ak Ev’ler Spor Salonlarında eğitim gören öğrencilerle sık sık bir araya geliyor. Başkan Ekinci,” Milli ve manevi değerlere haiz gençlik yetiştiriyoruz.” Dedi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Ak Evler Spor Salonlarında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Eyyübiye Belediyesi tarafından ilçe gençliğine kazandırılan Ak Evler Spor salonlarıyla gençliğe verdiği önemi bir kez daha gösteren Eyyübiye Belediyesi, bünyesindeki 30’a yakın AK Ev Spor Salonuyla binlerce gence, hem sportif eğitimler veriyor hem de gençliğin milli ve manevi değerlere haiz gençlik olarak yetişmesine vesile oluyor. 10 bine yakın gencin yararlandığı salonları sık sık ziyaret eden Başkan Ekinci de gençlerle yakından ilgileniyor. Son olarak Buhara mahallesindeki AK Ev Spor Salonunda eğitim gören gençlerle bir araya gelen Başkan Ekinci, amaçlarının milli ve manevi değerlere haiz gençlik yetiştirmek olduğunu söyledi.Gençlerin beden gelişimlerinin yanında ruhsal gelişimlerine de katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Gençlerimizin beden gelişimlerinin yanında ruhsal gelişimlerine de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Eyyübiye ilçemizde 30’a yakın AK Ev Spor Salonu açtık. Bu AK Ev Spor Salonlarında gençlerimiz sportif faaliyetlerde bulunurken bir diğer taraftan da ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerine çeşitli eğitimler de veriliyor. Özellikle milli ve manevi değerlere haiz gençlik yetiştirmek anlamında çok ciddi uğraşlar veriyoruz. Bu salonlarımızda şu anda yaklaşık 10 bin gencimiz istifade ediyor. Bu 10 bin genç inşallah yarınlarımız inşa etme noktasında bizlere ciddi manada katkı sağlayacaklardır. Eyyübiye Belediyesi olarak gençliğe verdiğimiz önem artarak devam edecektir. Buradan ailelerimize çağrımız çocuklarını bu spor salonlarına yönlendirmeleridir. “dedi.