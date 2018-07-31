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Bu haber 31 Temmuz 2018 09:11:47 Tarihinde eklenmiştir.

Siverek’te köpeğe Yapılan İşkence hayrete Düşürdü

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde önce işkence edilip sonra kuyuya atılan köpek, çevre sakinleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Köpeği kendi çabalarıyla kuyudan çıkaran Siverekli hayvanseverler, köpeğe bu zalimde davranışı yapanlara iyi bir ders verdi.

Siverek’te köpeğe Yapılan İşkence hayrete Düşürdü

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde, mahallelerinde bulunan bir köpeği sürekli havlıyor ve kendilerini rahatsız ediyor diye ölüme terk eden hayvan düşmanları, çözümü köpeği kuyuya atmakta buldu. Bunu gören çevre sakinleri derinliği az olan kuyuya inerek köpeği kurtarmak için büyük çaba sarf etti.
 

Köpeğin Havlamasına Tahammülleri Yok

Sokak köpeklerinden rahatsız olan bazı tahammülsüz hayvan düşmanları mahallede sürekli havlayan ve başıboş dolaşan sokak köpeğine merhamet gösterip onu beslemeleri yerine çözümü kuyuya atmakta buldu. Kuyuda ölüme terk edilen köpeği, mahallede oynayan çocuklar fark etti. Çocuklar durumu ailelerine bildirdikten sonra olayın olduğu yere gelen aile büyükleri köpeği kuyudan nasıl çıkarmaları gerektiğini konusunda fikir birliğine vardı.


 

Köpeği Kurtarmak İçin kuyuya İndi

Kalın bir halatla köpeği kuyudan çıkarma çözümüne varan çevre sakinlerinden biri, halat ile beraber kuyuya inerek köpeğin yardımına koştu. Ellerindeki kalın halatı köpeğin gövdesine bağlayan hayvansever, kuyudaki köpeği korkutmadan, yukarıda ona yardım etmek için bekleyenler tarafından yukarı çekildi.
Kuyudan çıkarılan köpeğin başına teneke sıkıştığını gören havyanseverler, uzun çabalar sonunda tenekeyi çıkarmayı başardı. Kafasındaki kocaman tenekeden kurtulan köpek rahat bir nefes aldı.

 

Çocuklar Çok Sevindi

Köpeğin kuyudan çıkarılma anına şahit olan çocuklar, köpeğin kurtarıldığını görünce sevinç çığlıkları attı. Hayvanlara yapılan bu eziyetin vicdansızlık olduğunu dile getiren hayvanseverler, hayvana merhamet etmeyen merhamet bulamaz yorumunda bulundu.
 
Kuyudan çıkarılan köpeğin aç olduğunu gören hayvanseverler, korku içinde olan köpeği besleyerek tekrardan doğaya saldı.
 
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