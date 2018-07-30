Urfalı şehit, İzmir’de Komutanıyla beraber Uyuyor

Şarapnel Parçası İle Şehit Oldular

Birlik ve Beraberlikle Ülke Düşmandan Kurtarıldı

Bursalı Kemal Bey’in Hayatından Kısa Bir Kesit

İzmir Yıldıztepe Şehitliğinde yatan Urfalı Şehidimiz Baki Bey ülke toprakları için komutanı Kemal Bey ile 9 Eylül 1922 İzmir’in düşmandan temizlenmesinden büyük rol oynadılar.Urla’nın kurtarılmasında 1. Batarya Komutanı olarak görev verildi. Yüzbaşı Kemal Bey, birliğini hazırlayarak cephane ve topları ile Urla’ya devinim etti.Bugün İstihkam Okulu Komutanlığı (Abdullah Ağa Çiftliği) civarında bulunan bozuk yollardan ilerlerken, İzmir’den kaçan Yunanlıları koruyan bir İngiliz gemisinden açılan topçu ateşi esnasında 11 Eylül 1922 günü seyisi Urfalı Onb. Baki ile birlikte aldıkları şarapnel parçasının tesiri ile şahadete ulaştılar. Birliğinin diğer unsurları tarafından derhal şehit oldukları yere gömülerek, bulundukları yer işaretlenip görevlerini tamamlamak üzere Urla’ya devam ettiler. Daha sonraki gelişmelerle, 1923 yılında bulundukları mezar açılarak her iki şehidimiz de bugün yattıkları Yıldıztepe Şehitliği’ne defnedildiler.”Durumda da anlaşılacağı üzere ülkenin düşman işgalinde el ele veren, biri Türkiye’nin bir ucundan diğeri öbür ucundan olan iki kahramanın birlik içinde savaşıp topraklarımızı dış güçlerden kurtardı.Ülkemiz için savaşıp şehadete ulaşan tüm Mehmetçiklerimiz de dahil olmak üzere Bursalı Kemal Bey ve Seyisi Onbaşı Baki Bey’e Allah’tan rahmet diliyoruz.“1328’de (1910) subay çıktı. Balkan Harbi’ne iştirak etti. Arıburnu muharebelerinde yaralandı. Doğu Harekatı’nda bulundu. İstiklal Savaşımızda Urfa-Gaziantep bölgelerinde Fransızlara karşı savaştı. Büyük Taarruz’da 57. Topçu Alayı 1. Batarya Komutanı olarak yer aldı. Bu savaşta ordumuzla birlikte düşman kuvvetlerini kovalayarak İzmir’e ulaştı. 9 Eylül 1922 İzmir’in düşmandan temizlenmesinden sonra kendisine Urla’nın kurtarılmasında 1. Batarya Komutanı olarak görev verildi. Yüzbaşı Kemal Bey, birliğini hazırlayarak cephane ve topları ile Urla’ya giderek savaştı ve burada şehadete ulaştı.