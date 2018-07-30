Pakdemirli; Sulama İle İlgili Bütün Projeler Önceliğimiz Olacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tarım projelerinde etki ve fayda analizlerini çıkardıklarını, ekonomiye katkı ve çarpan etkisi üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Sulama ile ilgili bütün projeler önceliğimiz olacak” dedi.



Tarım Bakanlığı, 2023’te 8.5 milyon hektarlık sulanabilir alan hedefine ulaşmak amacıyla modern sulama tekniklerini hayata geçirmek için harekete geçti.

Seçim öncesinde tarım sulamalarına yönelik çıkarılan yasal düzenlemeyle sulama imkânlarının çiftçilerin tarlalarına kadar ulaştırılması ve devlet desteği ile sulama projelerinin gerçekleştirilmesinin önü açılmıştı.

Bütçe Dışı Model

Dr. Pakdemirli, TBMM’de gazetecilerle sohbetinde öncelik vereceği projelere ilişkin olarak, “Sulama ile ilgili bütün projeler bizim için öncelikli. Çünkü kapsadığı alan çok büyük... İşin etki analizine önem veriyoruz. Nereye neyi ulaştıracağız, ne kadar fayda sağlayacağız, kaç kişiye ve ne kadar alana ulaşacağımızın incelemelerine başladık” dedi. Bütçe dışı modelleri de devreye sokarak ajandalarındaki projeleri hayata geçireceklerini belirten Dr. Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Şu ana kadar AK Parti hükümetlerinin açıkladığı henüz bitmemiş olan, bir takım sebeplerden ötürü yavaşlamış olan projelerin hepsini bütçe imkân verdiği sürece önem sırasına göre tek tek ele alacağız. Bütçe dışı modellerle neler yapabileceğimize de bakacağız. Bu projelerin hepsini bitirmek, hükümetin sözünü yerine getirmek devlette devamlılık esas olduğu için bizim de görevimiz.”

Hedeflerden Bazıları Şöyle:

Arazi Toplulaştırma Hızlı Sonuçlanacak

2023 hedefleri doğrultusunda, 8.5 milyon hektarlık sulanabilir alanın tamamının modern sulama teknikleriyle suya kavuşması hedefleniyor. 2023’e kadar yeni sistemde sulama ve arazi toplulaştırma projeleri tek elden yürütülecek.

Birbirini tamamlayan iki uygulama hızla sonuçlanacak. Etkin su kullanımı için damla ve yağmurlama sulama sistemlerine sağlanan destek yüzde 50 hibe ve sıfır faizli kredi desteğine devam edilecek.