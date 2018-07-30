Urfa’da Artık Kız İstemede De İmitasyon Altın Kullanılıyor

İmitasyon Altın Nerede üretiliyor

Kız İstemede Talep Edilen Altınlar Da İmitasyon

İmitasyon Altının Tercih Edilmesindeki Amaç; Mahçup Olmamak

İmitasyon Altını Ancak kuyumcular Tespit Edebiliyor

Adından sıkça söz ettirilen Şanlıurfa düğünleri artık sahte altınlarla anılmaya başladı. Daha önceki dönemlerde düğünde takılan bilezik, çeyrek altın gibi hediye takılarda karşılaşılan imitasyon altınlara artık kız istemede de rastlanılıyor. Özellikle dar gelirli aileler, kız isteme sırasında almak zorunda oldukları altınlarda imitasyon yani sahte olanlarını tercih ediyor.İmitasyon altınlar özellik Çin ve Dubai gibi ülkelerde üretilip, kaçak yollarla Türkiye’ye getiriliyor. Türkiye’nin her yerinde karşılaşabileceğimiz imitasyon altınlar özellikle Pazar tezgahlarında sıkça görülüyor. İmitasyon altının en çok kullanıldığı yerlerden olan Şanlıurfa ise bu sahte altınları kullanacakları alanları genişletmiş durumda.Kız İstendikten sonra erkek tarafına verilen listede yüksek miktarda altının olması bazı dar gelirli aileleri oldukça sıkıntıya düşürüyor. Altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber dar gelirli aileler kız tarafının istediği altınları gerçeğinden ayrıt edilemeyen imitasyon altınlardan yana kullanıyor.İmitasyon altınlar, hem altın fiyatlarının yüksek olması hem de ailelerin dar gelirli olması dolayısıyla tercih edilirken, bir başka sebep de düğün sahibi ailelerin gelen misafirlere mahcup olmaması olarak gösteriliyor. imitasyon altınların kullanıldığı düğünlerde hem aile hem de takı takan davetliler mahcup olmadıklarını düşünüyor. Ta ki altınlar kuyumcuda bozduruluncaya kadar…Borç harç ederek çocuklarını evlendiren aileler, düğünde takılan takıları bozdurup borçlarını ödemek için kuyumcuya gittiklerinde tüm gerçek ortaya çıkıyor. Ancak bir kuyumcu tarafından gerçek olamadığı tespit edilebilen altınlar, kuyumcunun sahte olduğunu dile getirmesiyle hayal kırıklığına uğratıyor.