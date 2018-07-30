Başkan BİLGİN” Katı Atık Aktarma İstasyonu”nun Açılışına Katıldı

Büyükşehir Belediyesi, Birecik’te yapımını tamamladığı Katı Atık Aktarma İstasyonunu hizmete sundu. İlçeden günlük nakledilecek 100 ton katı atık, enerjiye dönüştürülerek geri dönüşüme kazandırılacak.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Japonya Hükümeti ve GAP idaresi Başkanlığı işbirliği ile Birecik'te yapımını tamamlanan “Katı Atık Aktarım İstasyonu” için açılış töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Kadir PERÇİ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ, Japonya Büyükelçisi Akio MIYAJIMA, BM Türkiye UNDP Temsilcisi Irena Vojáčková-Sollorano, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin BİLGİN , GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet AÇIKGÖZ, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Tesisin açılışı öncesi katılımcıları selamlayan Başkan Nihat Çiftçi, proje paydaşlarına teşekkür ederek, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vizyonla hareket ediyor. Projelerinin kıymetini biliyor. Ve projeler insan endeksli, insan hayatını çok çok ilgilendiriyor. Önemini ve farkını kavrayabiliyor. Bu katı arıtma istasyonunda olduğu gibi, aynı şekilde diğer ilçelerimizde de aktarma istasyonlarını bitirdikten sonra, katı atık hiç ilçede bekletilmeksizin tamamen merkez istasyona transfer edilecek. Orada ayrıştırılacak, geri dönüşüme katkıda bulundurulacak, enerji üretimi gerçekleşecek. Su üretimi de aynı şekilde, su üretimini önemsiyoruz. Su dünya hayatı üzerinde, insanlık hayatı üzerinde ve çevre de çok önemli olduğunu biliyoruz ve bilincindeyiz. Suyumuzu artık arıtma tesislerinden geçireceğiz. İnsan hayatına, evlerine misafir olarak onlara sunumu gerçekleştiriyoruz. Birecik su arıtma tesisi ülke olarak öz kaynaklarımızdan” dedi. Program daha sonra paydaş temsilcilere Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi tarafından plaket sunulması ve açılış kurdelesinin kesilmesi ile devam etti.