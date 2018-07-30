Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 30 Temmuz 2018 14:46:16 Tarihinde eklenmiştir.

Halhallı Tatlıses, Bedelli Yapacak mı?

İdo Tatlıses, 'Mertçe Sohbetler' programına konuk oldu. Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile biten ilişkisi ve bedelli askerlik hakkında bir takım açıklamalarda bulundu.

Halhallı Tatlıses, Bedelli Yapacak mı?

İdo Tatlıses, 'Mertçe Sohbetler' programına konuk oldu. Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile biten ilişkisi ve bedelli askerlik hakkında açıklamalarda bulundu.

"KONUŞARAK AYRILDIK"

Yasemin Şefkatli ile ayrılık kararı alan İdo, ilişkinin bitme sebebini şu sözlerle özetledi: "Ne ihanet,ne kıskançlık, ne de annem Derya Tuna...Kısmet değilmiş konuşarak ayrılmaya karar verdik. Ayrıldığım sevgilimi de sosyal medyadan takip etmem."

"BEDELLİ ASKERLİK YAPMAYACAĞIM"

İdo, bedelli askerlikle ilgili sorulara ise, "Etrafımda bir çok arkadaşım bu haktan yararlanacak ama ben düşünmüyorum, zaten şu an üniversite okuyorum" yanıtını verdi.

Halhalı ile dikkat çeken Tatlıses, 'Benim halhal taktığımı gören erkekler benden sonra halhal takmaya başladı' dedi.
Ä°do TatlÄ±ses'ten bedelli askerlik aÃ§Ä±klamasÄ±

Etiketler
Yorum Yap
Magazin
Halhallı Tatlıses, Bedelli Yapacak mı?
Halhallı Tatlıses, Bedelli Yapacak mı?
İdo Tatlıses, 'Mertçe Sohbetler' programına konuk oldu. Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile biten ilişkisi ve bedelli askerlik hakkında bir takım açıklamalarda bulundu.
Tatlıses, Devlet Korumasına Alındı
Tatlıses, Devlet Korumasına Alındı
İbrahim Tatlıses'in Şarkıcı oğlu İdo Tatlıses'in ölümle tehdit edildiği haberleri geçtiğimiz günlerde basında yer almış, savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.
Tatlıses’ten, Ünlü Prodüktör’e Şok!
Tatlıses’ten, Ünlü Prodüktör’e Şok!
Birçok eski şarkısının yer aldığı, "Tatlıses Klasiği" adlı albümünü izinsiz çıkaran yapımcı Erol Köse, ünlü türkücüye 98 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu.
Tatlıses’in Karşısında Kitlendi!
Tatlıses’in Karşısında Kitlendi!
İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ve oğlu İdo Tatlıses’le Bodrum Yalıkavak’taki bir restoranda sahne alan Ayta Sözeri’yi dinledi. Gecede aynı zamanda Tuna’nın yeni yaşı da kutlandı
Tatlıses Yeni Hedefini Açıkladı;34 Beden
Tatlıses Yeni Hedefini Açıkladı;34 Beden
Şanlıurfalı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Sonradan Kabul Ettiği Kızı Dilan Çıtak Tatlıses Önceki Gün Bir Otelde Görüntülendi. Tatlıses Gazetecilere Yaptığı Açıklamada;’34 Beden Olmak İstiyorum’ dedi.
Eski Tatlıses’ten Kadın Kadın Birlikteliğe Onay, Ceceli’ye Posta!
Eski Tatlıses’ten Kadın Kadın Birlikteliğe Onay, Ceceli’ye Posta!
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından şarkıcı Mustafa Ceceli'ye sert eleştirilerde bulundu. Oyuncu Hazal Kaya, Mustafa Ceceli'nin ayrıldığı eşi Sinem Gedik ve samimi görüntülendiği İntizar'a "Çok seviliyorsunuz, lütfen korkmayın" diyerek destek verdi
Ayrıldıktan Sonra, Tatile Çıktılar!
Ayrıldıktan Sonra, Tatile Çıktılar!
Bir Ayrı Bir Barışık Kafalar Karışık İdo ve Yasemin.
Daha 1 Ay Olmadı, Kalpler Havada Uçuşuyor
Daha 1 Ay Olmadı, Kalpler Havada Uçuşuyor
Şanlıurfa’lı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Eski Sevgilisi Yasemin Şefkatli Hakkında Bomba İddia.
İdo, Babasının Yerini Dolduracak
İdo, Babasının Yerini Dolduracak
Şanlıurfa’lı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Pop Şarkıcısı Oğlu İdo Tatlıses “Azka Yaz Konserleri” kapsamında geçtiğimiz gün Bir Otel’de sahne aldı.
Tatlıses’ten Tehdit Açıklaması; Babam Savcılığa Başvurdu
Tatlıses’ten Tehdit Açıklaması; Babam Savcılığa Başvurdu
Şanlıurfa’lı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Şarkıcı Oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile ayrılığının ardından açıklama yaptı.
'Bizi Savunsaydı,Bunları Yapmaya Cesaretiniz Olmazdı'
'Bizi Savunsaydı,Bunları Yapmaya Cesaretiniz Olmazdı'
Tatlıses'in Eski Eşi Yıldız'dan Tatlıses'e 'Cesaret' Göndermesi.
“Ben seni kötüleyemem hiç”
“Ben seni kötüleyemem hiç”
Şarkıcı İdo Tatlıses'le ilişkilerine geçtiğimiz haftalarda nokta koyan Yasemin Şefkatli, Instagram hesabından manidar paylaşımda bulundu.
Başkan Bayık; Halkla Özdeşleşip Hemhal Oluyoruz
Başkan Bayık; Halkla Özdeşleşip Hemhal Oluyoruz
Pakdemirli; Sulama İle İlgili Bütün Projeler Önceliğimiz Olacak
Pakdemirli; Sulama İle İlgili Bütün Projeler Önceliğimiz Olacak
Başkan BİLGİN” Katı Atık Aktarma İstasyonu”nun Açılışına Katıldı
Başkan BİLGİN” Katı Atık Aktarma İstasyonu”nun Açılışına Katıldı
Halhallı Tatlıses, Bedelli Yapacak mı?
Halhallı Tatlıses, Bedelli Yapacak mı?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 24°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:45
Güneş
05:22
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:43
Yatsı
21:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿