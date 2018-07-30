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Bu haber 30 Temmuz 2018 14:39:57 Tarihinde eklenmiştir.

Bayraktar,Borçlu Çiftçiler İçin Harekete Geçti

Çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesi için, muafiyette geçen süreler çiftçilerin çalışma gün sayılarına ilave edilmeli, bu süreler için borçlanma sağlanmalıdır.

Bayraktar,Borçlu Çiftçiler İçin Harekete Geçti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin, muafiyet dönemlerinde çalışmaya devam ettiklerini, sadece geliri prim ödeyecek güçte olmadığı için muafiyet belgesiyle tarım Bağ-Kur sigortalılıklarını durdurduklarını bildirerek, “Çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için, muafiyette geçen süreler çiftçilerimizin çalışma gün sayılarına ilave edilmeli, bu süreler için borçlanma imkanı sağlanmalıdır” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, muafiyetin, yeterli tarımsal gelir sağlamayan çiftçiler için önemli bir hak olduğunu, bu hakla çiftçinin sigortalı kalma imkanını tamamıyla sona erdirmediğini, geçici bir süre dondurduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, prim ödeyebilecek tarımsal geliri sağlayamayan çiftçilerin, tarım Bağ-Kur sigortalarını, Ziraat Odalarından aldıkları muafiyet belgesiyle durdurduklarını, yeterli tarımsal geliri sağladıklarında tarım Bağ-Kur sigortalarını yeniden başlattıklarını bildirdi.

-Muafiyet alt sınırı 1691 lira 25 kuruş-

Belirlenen sınırlara göre, aylık olarak, 2016’da 1262 lira 70 kuruş, 2017’de 1422 lira, 2018 için 1691 lira 25 kuruş tarımsal gelir elde etmeyen çiftçinin, üyesi bulunduğu Ziraat Odası’ndan muafiyet belgesi alarak, sigorta prim ödemelerini durdurabildiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“2008 için tarım Bağ-Kur’lularda aylık prim gün sayısı 15 idi. Bu sayı her yıl 1’er puan artırıldı ve 2016’de 23, 2017’de 24, 2018’de 25’e çıktı. Muafiyet için aylık tarımsal gelir alt sınırı, prim gün sayılarının günlük asgari ücrete çarpılmasıyla bulunuyor. Bu rakam, 2008 için 304 lira 20 kuruştu. 2018’de bu rakam 1691 lira 25 kuruşa çıktı. Bu kadar tarımsal geliri sağlayamayan çiftçilerimiz talepleri halinde Ziraat Odası’ndan muafiyet belgesi alıp prim ödemesini durdurabiliyor. Bu geliri aşmaları veya istekleri halinde, üyesi olduğu Ziraat Odası’na başvurup muafiyet halinin kalktığını gösterir belge alıp yeniden tarım Bağ-Kur sigortalılığını başlatabiliyorlar. Halen aylık sigorta primini düzenli ödediği için 5 puanlık sigorta indirimden yararlanan çiftçilerimiz için 498 lira 92 kuruş, yararlanamayan çiftçilerimiz için 583 lira 48 kuruş. Aylık 1691 lira 25 kuruş tarımsal gelir sağlamayan çiftçilerimiz, bu tutarlardaki primi ödeyemediklerinden muafiyet için başvuruyorlar.”

-“Çiftçilerimiz muafiyet dönemi için de yapılandırmadan yararlanmalı”-

Bu durumdaki çiftçilerin borçların yapılandırılmasıyla ilgili 7143 sayılı kanun çıkınca mağdur duruma düştüklerine, herhangi bir yapılandırmadan da faydalanamadıklarına dikkati çeken Bayraktar, “çiftçilerimizin muafiyette geçen sürelerde ödemedikleri prim borçları yapılandırılmalıdır. Bu düzenleme çıkana kadar da 31 Temmuz’da sona erecek borç yapılandırmayla ilgili 7143 sayılı kanunun başvuru süresi uzatılmalıdır. Çiftçilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41. maddesine bir fıkra eklenmeli, muafiyette geçen süreler de çiftçilerimizin çalışma gün sayılarına ilave edilmeli, bu süreler için borçlanma imkanı sağlanmalıdır” dedi.

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Ekonomi
Bayraktar,Borçlu Çiftçiler İçin Harekete Geçti
Bayraktar,Borçlu Çiftçiler İçin Harekete Geçti
Çiftçilerin mağduriyetinin önlenmesi için, muafiyette geçen süreler çiftçilerin çalışma gün sayılarına ilave edilmeli, bu süreler için borçlanma sağlanmalıdır.
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