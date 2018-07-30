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Bu haber 30 Temmuz 2018 12:06:39 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Klimalar, 45 Derece Sıcakta Bile Açılmıyor

Hava sıcaklarının yüksek rakamları bulduğu Şanlıurfa’da, toplu taşıma araçlarının çoğunda klimaların açılmaması vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Vatandaşlar, belediyelerin bu konudaki denetimleri arttırması için yetkilileri görev başına davet ediyor.

Urfa’da Klimalar, 45 Derece Sıcakta Bile Açılmıyor

Hissedilen hava sıcaklığının 45-50 dereceyi bulduğu Şanlıurfa’da, vatandaşlar her alanda sıcak havanın zorluklarıyla karşılaşıyor.

Güneşin sıcaklığını fazlasıyla hissettirdiği saatlerde evlerinden çıkmamayı tercih eden vatandaşlar, çıktıklarında ise kısa mesafelerde bile toplu taşıma araçlarını tercih ediyor.

 

Şanlıurfa’da Klimalar Açılmıyor

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber birçok toplum taşıma aracın klimaların açılmaması vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Toplu taşıma aracı kullanan vatandaşlar, yetkililerin bu konudaki görevlerini yerine getirmediği için klimaların açılmadığın belirterek, vatandaşların klimasız araçlarda seyahat ederken sorun yaşadıklarını ve denetimlerin artması gerektiğini dile getirdi.

45 derece sıcaklıkta herkesin toplu taşıma araçlarını tercih ettiğini dile getiren vatandaşlar; “Otobüste bir sürü insan var. Sıkışarak yolculuğumuzu tamamlamaya çalışıyoruz. Bu derece sıcaklarında bile şoförler klimayı açmıyorlar. Sorduğumuzda ise ya bozuk diyorlar ya da araç akşam servise gidecek diyorlar. Bizler belli bir ücret karşılığında ulaşım hizmetini alıyoruz. Buna rağmen sanki onlardan babalarının hayrına klimalarını açmasını istiyormuşuz gibi bir muamele ile karşılaşıyoruz.” Yorumunda bulundu.

 

Klima Açma Zorunluluğu Getirilmeli

Şanlıurfa’a gibi sıcaklıkların yüksek olduğu zamanlarda klimalarını açmayan ulaşım araçlarına belli bir sıcaklık derecesinde klima açma zorunluluğu getirilmeli. Bunun bir örneği Antalya’da yapılıyor. 25 derecenin üstünde sıcaklık gösteren günlerde şoförlerin klima açma zorunluluğu var ve uygulamayana ise yüksek miktarda para cezası uygulanıyor. Aynı uygulamanın Şanlıurfa’da da yapılması için yetkilileri göreve davet ediyoruz.

 
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Urfa’da Klimalar, 45 Derece Sıcakta Bile Açılmıyor
Urfa’da Klimalar, 45 Derece Sıcakta Bile Açılmıyor
Hava sıcaklarının yüksek rakamları bulduğu Şanlıurfa’da, toplu taşıma araçlarının çoğunda klimaların açılmaması vatandaşların tepkilerine neden oluyor. Vatandaşlar, belediyelerin bu konudaki denetimleri arttırması için yetkilileri görev başına davet ediyor.
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18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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