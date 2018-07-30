Ödül, Urfa’da Uygulanan Projeye Verildi

Göbeklitepe Projesinin Sonuna Geldik

Yaşayan Şehirler Platformu liderliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi Akademik İşbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen Şehir Ödülleri Türkiye 2018 ödülleri İzmir'de sahiplerini buldu.Avrupa Birliği kaynakları ile finanse edilen ve KKA tarafından yürütülen 'Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi', Türkiye'de destinasyon yönetimi konusunda geliştirdiği yönetişim modeli nedeniyle Yılın Turizm Projesi Ödülü’ne layık görüldü. KKA Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, ödülü alırken şu bilgileri verdi:“AB’den sağlanan 9,6 Milyon Euro’luk kaynak ile projemizi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında Göbeklitepe’nin korunmasına yönelik çalışmalarda son aşamaya geldik. Ayrıca proje kapsamında Şanlıurfa’nın turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütüyoruz. Projeyi şehirdeki tüm paydaşlar ile ortak akıl perspektifinde uyguluyoruz. Aralarında Ajansımızın da bulunduğu kurum ve kuruluşların çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını görmek bizi sevindiriyor. Bu çabalar kapsamında Şanlıurfa’da bulunan ve dünyanın en eski tapınağı olarak bilinen Göbeklitepe, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı. Yılın Turizm Projesi Ödülü’nü almak bizleri daha güzel çalışamalar yapma noktasında motive edecektir. Bu vesile ile bizleri bu ödüle layık gören Yaşayan Şehirler Platformu’na teşekkür ediyorum”