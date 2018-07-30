Eyyübiye Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mahallelerde yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade eden vatandaşlar, Başkan Ekinci’ye teşekkür etti.Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin ‘Merkez ve Kırsal mahalle ayırımı yapılmaksızın yolu bozuk tek bir yer bile kalmayacak’ talimatı ile çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkezde kilitli beton parke taşı döşeme, bakım ve onarım ile kırsalda ise stabilize ve kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde çalışma yürüten ekipler son olarak, Uğurlu ve Uluyol kırsal mahallelerinde vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirdi. Vatandaşların özellikle kışın çamur yazın da tozdan dolayı yaşadığı mağduriyeti gidermek için kolları sıvayan ekiplerin hummalı çalışmaları takdirle karşılandı. Mahalle Muhtarları da devam eden çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirip, Başkan Ekinci ve ekibine teşekkür ettiler.Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Uğurlu Mahalle Muhtarı Ahmet Çetindağ,”Eyyübiye Belediyesi ekipleri şuanda bizim mahallemizde çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 2 aydır bizim mahallemizde sürekli hizmet sunmaktadırlar. Girmedikleri sokak kalmadı ve eksik bir yerimiz kalmadı. Sayın Belediye Başkanımızdan ve ekibinden Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ederim.” Dedi.Uluyol Mahalle Muhtarı Mehmet Özbek te Başkan Ekinci’ye teşekkür ederek,” Eyyübiye Belediyesine tüm çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Mahallemizde Belediyemizin çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu hizmetlerinden dolayı Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci'ye ve ekibine çok teşekkür ederim. “ şeklinde konuştu.