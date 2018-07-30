Bayık, Mevsimlik İşçilerin Sorunlarını Dinledi

TARIMSAL SULAMAYLA İŞ GÜCÜ GÖÇÜNÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, tarlada çalışan mevsimlik işçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.Oymaağaç (Necaruk) Mahallesi'nde pamuk tarlasında çalışan işçilerle uzun süre sohbet eden Bayık, dinamik iş gücüne sahip genç bir nüfusu elinde bulunduran Hilvan'ın ekonomik olarak kalkınması hepimizin ortak sevincidir dedi.Merkez ve kırsal mahalle temaslarını sürdüren Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'a sorunlarını ileten işçiler, bölgede yetişen ürüne göre iş bulup çalışabildiklerini, Hilvan'da iş olduğunu ancak bunun yeterli gelmediğini söyledi. Çalışanlar, Hilvan bölgesinde yetiştirilen ürüne göre bulabildiğimiz kadarı ile çalışıyoruz. Ancak bu bize yeterli gelmiyor. İş bulup çalışmak için mecburen Hilvan'ın dışında başka bölgelere ve başka illere gitmek zorunda kalıyoruz. Ailece gitmek zorunda olduğumuz için de çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerinde aksaklıkların meydana gelmesi hepimizi üzüyor. Tarımsal sulama gelirse bu sorunu büyük ölçüde aşmış olacağız dedi.Hilvan'ın bir tarım ilçesi olduğunu Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, ilçenin daha güçlü bir şekilde kalkınması, ekonominin gelişmesi ve ilçeye dinamizmin kazandırılması için, özellikle de gençlerin iş gücünden faydalanılması konusunda tarımsal sulamanın önemli olduğunu belirtti. Bayık 'Bilhassa eğitim konusu daha çok önem arz eden bir konudur. Bizi temsil edecek nesillerin mutlaka iyi bir eğitim almaları şarttır. İş gücü göçünün önüne geçmek ve nitelikli eğitimin zamanında verilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Verimli topraklara sahip tarım ilçesi olan Hilvan'a tarımsal sulama projesi yakın bir zamanda hayata geçecektir. İnşallah o zaman hem iş gücü göçünden kaynaklı ekonomik kaybın ve eğitim aksaklıklarının önüne geçmiş olacağız" şeklinde konuştu.