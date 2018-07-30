Esma’nın Babası Dahil 75 Kişiye İdam

Esma’nın Babası ve 75 Kişiye İdam

Rabia Direnişi Asla Unutulmayacak

Darbe Yönetimine Karşı Direnişler Sürecek

14 Ağustos 2013'te Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan askeri darbeye direnen binlerce sivile karşı ordu silahlarını kullanmıştı. Rabiatul Adeviyye ve Nahda Meydanı’nda gerçekleştirilen katliamlarda binlerce savunmasız sivilin üzerine kurşunlar yağdırılmıştı.Mısır mahkemesi, aradan geçen 5 yılın ardından Rabia Biltaci'nin babası Dr. Muhammed el-Biltaci'ninde aralarında bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı verdi.İlgili kararı sosyal medya hesabından değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Hasan Doğan, "Halkın iradesine ipotek koyan darbeci zihniyetin zulmü karşısında Rabia Direnişi asla unutulmayacak!" ifadesini kullandı.Rabia Meydanı’ndaki kanlı müdahalede Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Dr. Muhammed el-Biltaci’nin 17 yaşındaki kızı Esma el-Biltaci de darbe karşıtlarıyla birlikte protesto gösterilerine katıldı. 17 yaşında keskin nişancılar tarafından vurularak şehit edilen Esma’nın babası Muhammed Biltaci, “kızım diğer şehitler gibi cennete gitti ve asıl kazanılması gereken hayatın bu hayattır” diyerek gözyaşları içerisinde darbe yönetimine karşı direnişlerini sürdüreceklerini söylemişti.