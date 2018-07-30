Bu Hoca, Tıpta Çözümü Olan Hastalıkları 100 TL’ye Hallediliyor

Mecid Hoca Her Derde Deva



Hizmette Sınır Tanımıyor

Birçok İnsan Kandırılıyor

Balıkesir’de yaşayan ve kendisini her derde derman olarak tanıtan Mecid Hoca, medyumluk yapmak için açtığı iş yerinin açılışı için afiş bastırdı. Mecid Hoca olarak tanıtılan sözde hoca bastırdığı afişlere hizmetlerini sıraladı.Medyum, tarot, yıldızname, fal, kayıp bulma sedef siğil yara, diş ağrısı, reflü gibi hizmetlerin sıralandığı afişte hizmet bedeli de belirtildi. Her derde deva olduğunu iddia eden ve Hizmetlerinin karşılığı gelen insanlardan 100 lira talep eden Mecid hoca adlı şahıs bütün bu işlerini bilgisayar ortamında yapıyor.Sadece fal ve tarot bakmakla yetinmeyen sözde hoca bu hizmetlerinin yanında ruhi psikolojik hastalık, düşük çocuk, kumar bıraktırma, hamilelik, kabakulak, siyahlama, ağrı sızı, kendi kendine konuşma, çocuk hastalıkları gibi sorunlarda kendine güvendiğini iddia ediyor. Sıraladığı birçok şeyin tıpta tedavisi olan hastalıklar olduğunu bilen bazı vatandaşlar çareyi tıpta değil Medic Hocada aramayı daha uygun buluyorlar.Mecid Hoca adlı şahsın Balıkesir’de yukarıda belirtilen sorunlara çare bulduğu iddiasıyla açtığı iş yerini görenler gözlerine inanamıyor. Birçoğunun inanç getirdiği sözde hocaya büyük bir kesim ise inanmıyor. İnsanların dini duygularıyla oynayıp onlardan para talep eden birine nasıl inanç getireceğine şaşıran insanlar “Birçok insan kandırılıyor. Para karşılığında dua okunuyor. Dua, dilek istek Allah rızası için yapılır, para karşılığında değil.” yorumunda bulunup, bu tarz sahte hocaların türemesinden oldukça şikeyetçi. Yetkililerin bu duruma göz yummaması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Bu tarz sahte hocalara hapis cezası verilsin ki, diğer dini sömüren sözde hocalara da örnek olsun.” görüşündeler.