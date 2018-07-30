Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 30 Temmuz 2018 09:10:50 Tarihinde eklenmiştir.

Bu Hoca, Tıpta Çözümü Olan Hastalıkları 100 TL’ye Hallediliyor

İnsanların umutlarıyla oynayan sahte hocalardan bir tanesi de Balıkesir’de “Bilgisyarlı Medyum” olarak kendini gösterdi. Her derde derman olduğunu iddia eden sahte hoca kendisine gelenlerden de belli bir ücret talep ediyor.

Bu Hoca, Tıpta Çözümü Olan Hastalıkları 100 TL’ye Hallediliyor

Balıkesir’de yaşayan ve kendisini her derde derman olarak tanıtan Mecid Hoca, medyumluk yapmak için açtığı iş yerinin açılışı için afiş bastırdı. Mecid Hoca olarak tanıtılan sözde hoca bastırdığı afişlere hizmetlerini sıraladı.
 

Mecid Hoca Her Derde Deva

Medyum, tarot, yıldızname, fal, kayıp bulma sedef siğil yara, diş ağrısı, reflü gibi hizmetlerin sıralandığı afişte hizmet bedeli de belirtildi. Her derde deva olduğunu iddia eden ve Hizmetlerinin karşılığı gelen insanlardan 100 lira talep eden Mecid hoca adlı şahıs bütün bu işlerini bilgisayar ortamında yapıyor.
 


Hizmette Sınır Tanımıyor

Sadece fal ve tarot bakmakla yetinmeyen sözde hoca bu hizmetlerinin yanında ruhi psikolojik hastalık, düşük çocuk, kumar bıraktırma, hamilelik, kabakulak, siyahlama, ağrı sızı, kendi kendine konuşma, çocuk hastalıkları gibi sorunlarda kendine güvendiğini iddia ediyor. Sıraladığı birçok şeyin tıpta tedavisi olan hastalıklar olduğunu bilen bazı vatandaşlar çareyi tıpta değil Medic Hocada aramayı daha uygun buluyorlar.

 

Birçok İnsan Kandırılıyor

Mecid Hoca adlı şahsın Balıkesir’de yukarıda belirtilen sorunlara çare bulduğu iddiasıyla açtığı iş yerini görenler gözlerine inanamıyor. Birçoğunun inanç getirdiği sözde hocaya büyük bir kesim ise inanmıyor. İnsanların dini duygularıyla oynayıp onlardan para talep eden birine nasıl inanç getireceğine şaşıran insanlar “Birçok insan kandırılıyor. Para karşılığında dua okunuyor. Dua, dilek istek Allah rızası için yapılır, para karşılığında değil.” yorumunda bulunup, bu tarz sahte hocaların türemesinden oldukça şikeyetçi. Yetkililerin bu duruma göz yummaması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Bu tarz sahte hocalara hapis cezası verilsin ki, diğer dini sömüren sözde hocalara da örnek olsun.” görüşündeler.



 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Ödül, Urfa’da Uygulanan Projeye Verildi
Ödül, Urfa’da Uygulanan Projeye Verildi
Yaşayan Şehirler Platformu, Karacadağ Kalkınma Ajansının yürütücüsü olduğu Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi’ne Yılın Turizm Projesi Ödülü’nü verdi.
İlaç yazdırmak İsteyen 82 Yaşındaki Adamın Sonu Ölüm Oldu
İlaç yazdırmak İsteyen 82 Yaşındaki Adamın Sonu Ölüm Oldu
Giresun’da yaşayan 82 yaşındaki Yusuf Topal isimli şahıs, hastayı görmeden ilaç yazmayan bir doktorla tartıştığı iddia edildi. Tartışmanın üzerine doktor, “Beyaz Kod” verdi. Kodun verilmesinden sonra olay yerine gelen polisler 82 yaşındaki Yusuf Topal’a ters kelepçe takıp biber gazı sıktığı ve Yusuf Topal’ın fenalaştığı iddia edildi.
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var
Birecik İlçesinde Meydana Kaza, Hafif Ticari Araç İle Bir Aracın Çarpışması Sonucu Meydana Gelen Kazada, Aralarında Çocuklarında Bulunduğu Çok Sayıda Kişi Yaralandı.
Eyyübiye Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor
Eyyübiye Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarını Sürdürüyor
Eyyübiye Belediyesine Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına vermeden devam ediyor.Vatandaşlar,Ekinci’ye teşekkür etti.
Bayık, Mevsimlik İşçilerin Sorunlarını Dinledi
Bayık, Mevsimlik İşçilerin Sorunlarını Dinledi
İşçilerle uzun süre sohbet eden Bayık, dinamik iş gücüne sahip genç bir nüfusu elinde bulunduran Hilvan'ın ekonomik olarak kalkınması hepimizin ortak sevincidir dedi.
Esma’nın Babası Dahil 75 Kişiye İdam
Esma’nın Babası Dahil 75 Kişiye İdam
Mısır'da Sisi'nin askerleri tarafından vurularak şehit edilen Esma'nın, babası ve 75 kişi hakkında mahkeme tarafından idam kararı verildi.
Bu Hoca, Tıpta Çözümü Olan Hastalıkları 100 TL’ye Hallediliyor
Bu Hoca, Tıpta Çözümü Olan Hastalıkları 100 TL’ye Hallediliyor
İnsanların umutlarıyla oynayan sahte hocalardan bir tanesi de Balıkesir’de “Bilgisyarlı Medyum” olarak kendini gösterdi. Her derde derman olduğunu iddia eden sahte hoca kendisine gelenlerden de belli bir ücret talep ediyor.
Birecik'te Katı Atık Tesisi Hizmete Girdi
Birecik'te Katı Atık Tesisi Hizmete Girdi
Büyükşehir Belediyesi, Birecik’te yapımını tamamladığı Katı Atık Aktarma İstasyonunu hizmete sundu. 100 ton katı atık, enerjiye dönüştürülerek geri kazandırılacak.
Başkan Çiftçi;
Başkan Çiftçi; "Şanlıurfa, Hizmette Şaha Kalktı"
Halfeti'de yapılan yatırımlarla ilgili başladığı basın toplantısında Başkan Çiftçi, "Son 30 yılda yapılan yatırımlara eşdeğer bir yatırım 3 yılda yapılmıştır" dedi.
Urfa Fıstığı Meclise Taşındı
Urfa Fıstığı Meclise Taşındı
Urfa ve Gaziantep ekonomisine hayat veren fıstık Meclis’e taşındı. CHP Gaziantep Milletvekili Dr.Bayram Yılmazkaya Bakan Bekir Pakdemirli’ye soru önergesi verdi.
Eyyübiye Belediyesi Gençliğe Büyük Önem Veriyor
Eyyübiye Belediyesi Gençliğe Büyük Önem Veriyor
Mehmet Ekinci,kurslara katılan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Ekinci, “Geleceğimizin teminatı olan gençlere her türlü desteği veriyoruz
Urfa’da Vahşetin Etkileri Devam Ediyor, Katil Kim?
Urfa’da Vahşetin Etkileri Devam Ediyor, Katil Kim?
Dün, Urfa Eyyübiye’den Gelen Acı Haberle Sarsıldı. Hafriyat Alanında Toprağa Gömülü 2 Yaşlarında Olduğu Tahmin, Edilen Bebek Cesedi Kafası Koparılmış Halde Bulunmuştu.
Ödül, Urfa’da Uygulanan Projeye Verildi
Ödül, Urfa’da Uygulanan Projeye Verildi
Urfa’da, Polisten Kaçan Araç Takla Attı
Urfa’da, Polisten Kaçan Araç Takla Attı
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var
Urfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var
Bayraktar Uyardı,Dikkat Edilmeli!
Bayraktar Uyardı,Dikkat Edilmeli!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 23°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:43
Güneş
05:21
Öğle
12:39
İkindi
16:25
Akşam
19:44
Yatsı
21:13
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿