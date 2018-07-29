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Bu haber 29 Temmuz 2018 00:47:42 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Yaşanan Olay İçin Bir Araya Geldiler

Yaşadıkları şiddeti tüm boyutlarıyla ele alıp çözüm üretmek üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yöneticileri Şanlıurfa’da bir araya geldi.

Urfa'da Yaşanan Olay İçin Bir Araya Geldiler

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddeti tüm boyutlarıyla ele alıp çözüm üretmek üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yöneticileri Şanlıurfa’da bir araya geldi.

Şanlıurfa’da kısa süre önce iki ayrı kurumda can yakıcı şiddet olaylarının yaşanmasının ardından ‘Sağlıkta Şiddet Sona Ersin’ demek ve sağlıkta şiddetin getirdiği yıkıma kamuoyunun dikkatini çekmek üzere Merkez Konsey toplantısını Şanlıurfa'da yapma kararı alan Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları yöneticileri ile 28 Temmuz 2018 tarihinde Şanlıurfa Tabip Odası ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve 28 tabip odasından 100’e yakın hekim katıldı.

Toplantının ardından aynı gün Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Misafirhanesi Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi ve şiddete karşı hazırlanan bildirge kamuoyu ile paylaşıldı.

Basın toplantısında, ülkemizde sağlık alanında her gün yüzlerce şiddet olayı yaşandığı ve ne yazık ki dozunun her geçen gün arttığı belirtilerek gelinen noktada can güvenliği sorununun hekimlerin en temel sorunu halini aldığı vurgulandı.

TTB ve tabip odaları yöneticilerinin sağlık alanında yaşanan şiddete yönelik tespit ve önerilerinin aktarıldığı basın toplantısında, “Türk Tabipleri Birliği’nin aklı, yüreği ve gözü hekimlerin üzerindedir. Onlara yönelen şiddet hekimlik ve insanlık değerlerine yönelmiştir. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz ve sağlık alanındaki şiddeti durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz.” denildi.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ’NİN SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI BİLDİRGESİ

Ülkemizde sağlık alanında her gün yüzlerce şiddet olayı yaşanmakta ve ne yazık ki dozunu her geçen gün artırarak devam etmektedir. Gelinen aşamada can güvenliği sorunu hekimlerin en temel sorunu halini almıştır. 17 Temmuz 2018 günü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil nöbetinde hizmet sunan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın vahşice saldırıya uğraması ve ağır yaralanması nedeniyle 28 Temmuz 2018 tarihinde tabip odaları başkan ve yöneticileri olarak  “şiddete karşı acil olarak yapılacakları değerlendirmek” üzere olağanüstü/tek gündemle Şanlıurfa’da bir araya geldik.

Türk Tabipleri Birliği olarak bugüne kadar sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözümü konusunda çok sayıda çalışma yaptık. Yine sorunun görünürlüğünü arttırmak ve çözümü konusunda her türlü sorumluluğu üstleneceğimizi Sağlık Bakanlığı ve kamuoyuyla paylaştık.

Bugün her zamankinden daha fazla sağlıkta yaşanan şiddete karşı birlikte mücadele etmeye, dayanışmaya ve birlikteliğe ihtiyaç olduğu çok açıktır. Türk Tabipleri Birliği bu doğrultuda başta TBMM, Sağlık Bakanlığı ve siyasal partiler olmak üzere sorunun çözümü konusunda katkı sunacak tüm kurumlarla işbirliğine hazırdır.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları yöneticileri olarak sağlık alanında yaşanan şiddete yönelik tespit ve önerilerimizi ana başlıklarıyla kamuoyuna iletiyoruz.

  1.  Türkiye’de sağlık hizmet sunumunda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması hemen her gün yaşanan ve bütün çabalarımıza rağmen kamuoyunca –ne yazık ki- giderek kanıksanır hale gelen önemli bir sorundur.
  1. Sorunun önemi ve yaygınlığı sadece sağlıkçılarca tespit edilmemektedir. 24. Yasama Dönemi’nde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de Araştırma Komisyonu kurulmasına gerek duyulmuşve bu komisyon bir rapor hazırlamıştır.

(Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu)

  1. TBMM Araştırma Komisyonu raporu ortada çok ciddi bir sorun olduğunu tespit etmiş ve durumun ciddiyeti en üst düzeyde TBMM’de belgelenmiştir. Çok önemli ve acil çözüm bekleyen bir sorunla karşı karşıya olduğumuz herkesinkabul ettiği bir gerçektir.https://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/saglik_calisanlari/docs/ss454.pdf
  1. TBMM Raporu Ocak 2013 tarihlidir ve üzerinden 5 sene geçmiştir. Bu süre boyunca sağlıkta şiddet durmak ya da azalmak bir yana daha da artmış, pervasızlaşmıştır. Yaygınlığı artarken “tarzı”da son Şanlıurfa örneğinde olduğu gibi infial yaratacak acımasız eylemlere bürünmüştür.
  1. Bugün, artık, başta hekimler olmak üzere sağlıkçıların tamamı sorunun uzun vadeli çözümler gerektirdiği v.b. yorumları sorumlu makamlardan dinlemek istememektedir. Hekimler aldıkları bütün darbelere rağmen topluma karşı sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları yerine getirmenin büyük çabası içindedirler. Ancak hekimler şiddetin kökeninde uygulanan sağlık politikalarının da yattığının farkındadırlar.
  1. Hekimlerin gözü “kafasında kaldırım taşı parçalanan” meslektaşını, O’nun acısını  görmekte/hissetmekte, yanı sıra, 2002 yılından bu yana icra makamında olup sorunun çözümü için adım atmayanları da görmektedir.

Şanlıurfa’da bir araya gelen TTB tabip odaları yöneticileri olarak konunun çözümünün hekimleri, sağlık çalışanlarını çoktan aştığını, artık toplumca tutum alınması gerektiğini bir kez daha teyit ettik.

Bu amaçla bütün topluma, toplumun en üst düzeyde örgütlü kesimleri olarak öncelikle siyasi partilere sorunun çözümüne katkı sunmaları için çağrıda bulunuyoruz.

TTB MK ve tabip odaları yöneticileri olarak sorunu ve çözüm yollarını ele almak için öncelikli olarak TBMM Başkanı ve Sağlık Bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine iletiyoruz.

Sağlıkta şiddete karşı Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışma grubu oluşturulmasını talep ediyoruz.

Tüm siyasi partilerin hekim milletvekillerini acil olarak toplantıya davet ediyoruz.

Son olarak sözümüz tüm hekimleredir.

Türk Tabipleri Birliği’nin aklı, yüreği ve gözü hekimlerin üzerindedir. Onlara yönelen şiddet hekimlik ve insanlık değerlerine yönelmiştir. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz ve sağlık alanındaki şiddeti durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

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Sağlık
Urfa'da Yaşanan Olay İçin Bir Araya Geldiler
Urfa'da Yaşanan Olay İçin Bir Araya Geldiler
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