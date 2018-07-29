Birecik'te Katı Atık Tesisi Hizmete Girdi

ÇİFTÇİ: PROJELER İNSAN ENDEKSLİ

Büyükşehir Belediyesi, Birecik’te yapımını tamamladığı Katı Atık Aktarma İstasyonunu hizmete sundu. İlçeden günlük nakledilecek 100 ton katı atık, enerjiye dönüştürülerek geri dönüşüme kazandırılacak.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik’te yapımını tamamladığı Katı Atık Aktarma İstasyonunu düzenlenen törenle hizmete sundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin ev sahipliğini yaptığı törene proje paydaş temsilcilerinden Birleşmiş Milletler Türkiye ve UNDP Temsilcisi İrena Vajackova Sollarano, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ve GAP Bölge Kalkındırma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ile Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.Tesisin açılışı öncesi katılımcıları selamlayan Başkan Nihat Çiftçi, proje paydaşlarına teşekkür ederek, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vizyonla hareket ediyor. Projelerinin kıymetini biliyor. Ve projeler insan endeksli, insan hayatını çok çok ilgilendiriyor. Önemini ve farkını kavrayabiliyor. Bu katı arıtma istasyonunda olduğu gibi, aynı şekilde diğer ilçelerimizde de aktarma istasyonlarını bitirdikten sonra, katı atık hiç ilçede bekletilmeksizin tamamen merkez istasyona transfer edilecek. Orada ayrıştırılacak, geri dönüşüme katkıda bulundurulacak, enerji üretimi gerçekleşecek. Su üretimi de aynı şekilde, su üretimini önemsiyoruz. Su dünya hayatı üzerinde, insanlık hayatı üzerinde ve çevre de çok önemli olduğunu biliyoruz ve bilincindeyiz. Suyumuzu artık arıtma tesislerinden geçireceğiz. İnsan hayatına, evlerine misafir olarak onlara sunumu gerçekleştiriyoruz. Birecik su arıtma tesisi ülke olarak öz kaynaklarımızdan” dedi. Program daha sonra paydaş temsilcilere Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi tarafından plaket sunulması ve açılış kurdelesinin kesilmesi ile devam etti.