BAŞKAN ÇİFTÇİ: HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK

"ŞANLIURFA YEREL YÖNETİMDE ŞAHA KALKMIŞ DURUMDA"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin her ay bir ilçede düzenlediği basın toplantılarının bu ayki durağı Halfeti oldu. Halfeti'de yapılan yatırımlarla ilgili başladığı basın toplantısında Başkan Çiftçi, "Son 30 yılda yapılan yerel yatırımlara eşdeğer bir yatırım sadece son 3 yılda yapılmıştır" dedi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, basın mensupları ile doğal güzellikleri ve tarihi yapısı ile Güneydoğunun incisi olan Halfeti’yi ziyaret etti. Büyükşehir yönetim kadrosu, sivil toplum kuruluşları ile kent merkezinde görev yapan yerel ve ulusal basın kuruluş temsilcilerinin katıldığı ziyarette ilk olarak Halfeti’de gerçekleştirilen hizmetleri kontrol eden Başkan Nihat Çiftçi, tamamlanan Halfeti Kent Parkı, Prestij Caddesi, Semt Pazarı, Otopark Alanı, Yeni Marina, Yüzen köprü ve Büyükşehir Belediyesi İncisu Tesisini inceledi.Ardından gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Başkan Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’nın 30 yılda alacağı hizmeti 3 yıl gibi kısa bir sürede aldığına dikkat çekti.Şanlıurfa kent merkezi ve 13 ilçede hizmetlerin devam ettiğine vurguda bulunan Çiftçi, “Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçede başlattığımız çalışma atağını sürdürüyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, Semt Sahalarından Semt Pazarlarına, Prestij Caddelerinden Kent parklarına uzanan büyük bir hizmet atağını sürdürüyoruz. Aynı şekilde kırsal mahallerimizin ihtiyaçlarını gideriyoruz. İçme suyu ve yol yapım çalışmalarımızı belirlediğimiz plan çerçevesinde ilerletiyoruz. Bu kapsamda yeni Beton yol uygulamasını başlattık. Yerel anlamda Şanlıurfa 30 yıllık hizmetini 3 yıl içerisinde aldı. Bizim amacımız Şehrin hep yekün bir şekilde kalkınması ve gelişmesi” dedi.Tarihi ve doğası ile Güneydoğunun inci olan Halfeti’yi şehir turizmi ile birleştirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Nihat Çiftçi, “Şanlıurfa’ya gelen misafirlerin muhakkak suretle Saklı Cennet Halfeti’den güzel ayrılması için ilçemizde turizme yönelik çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz. Şanlıurfa yerel yönetim anlamında şaha kalkmış durumda, hiç kimse kusura bakmasın bu hizmetlerin sahibi tüm Şanlıurfalılardır. Hepsinin hizmetkârıyız, hepsini kucaklıyoruz” diye konuştu. Başkan Çiftçi, basın açıklamasının ardından Birecik'te yapımı tamamlanan Katı Atık Aktarma İstasyonunun açılışını gerçekleştirmek üzere Halfeti'den ayrıldı.