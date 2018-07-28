Başhekim Kırhan’dan, Önemli Açıklamalar

910 YATAK İLE % 90'A YAKIN DOLULUK ORANIYLA HİZMET VERMEKTEYİZ

Hedef ve Projelerimiz;

Kalp damar cerrahi yoğunbakımı ve ünitesi açılacak.

Mevcut koroner yoğunbakım ünitesi iki katına çıkarılacak.

Odyometri ünitesi kurulacak.

İnfertilite (kısırlık) polikliniğiaçılacak tüp bebek merkezi için alt yapı çalışmalarına başladık.

Mevcutta bulunan üç acil servisimize (Kadın Doğum Acil- Çocuk Acil Ve Erişkin Acil) hastanemizin en hayati birimlerinin daha kaliteli ve fonksiyonel hizmet vermesini sağlamak amacıyla MDM (Mesai Dışı Poliklinik) polikliniklerini açtık ve bunu haftanın 7 gününe yaymaya çalışıyoruz.

"Anne Dostu Hastane" olmayı planlıyoruz ve bu konuda ilgili mercilere isteğimizi ileteceğiz.

Çalışanlarımız ve hastalarımıza hizmet amaçlı kreş projemizi tamamladık ve en kısa zamanda ihalesini yapıp hizmete sunacağız.

Hastanemizin otelcilik hizmet sunum kalitesini artırmak ve bunu otelcilik hizmetleri kalitesi standardına taşımak istiyoruz.

Hastalarımızı rahatlatmak amacıyla 2. MR (Manyetik Rezonans) Ünitesi açılacak.

Yalın Hastane çalışmaları ile verimliliği artırarak çalışan ve hasta memnuniyetini sağlamak.

Anjiyo ünitemiz için bakanlık onayı alınmış en yakın zamanda hizmete sunulacaktır.

Bütün çalışanlarıyla bugüne kadar Şanlıurfa'ya en iyi şekilde hizmet etmeye çalışan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bundan sonrada sahip olduğumuz misyon, vizyon ve politikalarımızla en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.

Daha iyi bir konuma geleceğiz

Bizlere çok büyük sorumluluk düşüyor

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi İdris KIRHAN, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet YÜKKALDIRAN, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Abit DEMİR, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Erkan YENİGÜL, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Orhan İMREK, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı İbrahim Halil KAŞ, İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Abdulkadir AKIL, Destek ve Kalite Müdürü Ferhat SARI, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Arife ÖZEN, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür yardımcısı İbrahim Halil SATICI ile basın mensuplarıyla kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Başhekim KIRHAN; yeni yönetim olarak görev almış bulunmaktayız. Başhekim olarak arkadaşlarım ile birlikte 3. basamak sağlık hizmetlerinde Şanlıurfa’yı inşallah daha iyi bir noktaya taşımak için çalışacağız. Çalışanlarımızın gayret ve sahiplenmesiyle sunmuş olduğumuz sağlık hizmetinin fonksiyonel açıdan daha iyi bir noktaya gelmesi için çaba göstereceğiz.”Sunmakta olduğumuz sağlık hizmetinin kalite ve güvenliğini önceleyici tedbirler ve çalışanlarımızın sahip olduğu artmış kalite ve güvenlik farkındalığı sayesinde hastane olarak daha iyi bir konuma geleceğimizi düşünüyorum. Sağlık Bakanlığımız Türkiye'de sağlık hizmet konseptinin ve kalitesinin standartlaşmasını sağlamak için yapılabilecekleri en iyi şekilde yapmıştır. Bunların somutlaşarak kaliteli sağlık hizmetine dönmesi için sahada çalışan bizlere çok büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Ekip olarak bunun bilincinde olduğumuzu çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Hastanemize poliklinik hizmeti almak için günlük ortalama 11 bin hasta müracaat etmektedir. Ayrıca 1600-2000 hasta ise Acil Servise hizmet almak için müracaat etmektedir. Yataklı servis olarak toplamda 910 yatak ile % 90'a yakın doluluk oranıyla hizmet vermekteyiz. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini ilk etapta ulusal sonra da uluslararası kalite, güvenlik veverimlilik standartlarında derecelendirilen bir hastane statüsüne sokmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu bağlamda hastanemizde verilmekte olan sağlık hizmetlerinin görünür kalitesini artırmak için ciddi çalışmalar başlattık. Bu değişim ve beraberindeki iyileşmeler belli bir süre sonra inşallah her sahada görülebilecektir. Bu iyileşmelerin belli bir standarda oturması için dünyanın heryerinde olduğu gibi bizde de belli bir sürece ihtiyaç olacaktır. Hastanemize teşhis ve tedavilerinde daha etkin ve en kısa zamanda sonuç almaları ve tedavi görmeleri amacıyla patoloji laboratuvarıhizmete açılmıştır.Başhekim olarak arkadaşlarım ile birlikte 3. basamak sağlık hizmetlerinde Şanlıurfa'yı inşallah daha iyi bir noktaya taşımak için çalışacağız. Sunmakta olduğumuz sağlık hizmetinin kalite ve güvenliğini önceleyici tedbirler ve çalışanlarımızın sahip olduğu artmış kalite ve güvenlik farkındalığı sayesinde hastane olarak daha iyi bir konuma geleceğimizi düşünüyorum.Sağlık Bakanlığının Türkiye'de sağlık hizmet konseptinin ve kalitesinin standartlaşmasını sağlamak için yapılabilecekleri en iyi şekilde yapmayı ve bunların somutlaşarak kaliteli sağlık hizmetine dönmesi için sahada çalışan bizlere çok büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Ekip olarak bunun bilincinde olduğumuzu çok rahat bir şekilde ifade edebilirim.