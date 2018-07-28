Başkan Yetim'den,Gündemi Sarsacak Açıklamalar

DELEGE SINIRI KALDIRDIK,ELEŞTİRENLER BİLE GELMEDİ

KOMBİNELERE TALEP YOK

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim Şanlıurfa’da gündemi sarsacak açıklamalar yaptı.Şanlıurfaspor’un içinde bulunduğu durumu detaylı bir şekilde anlatan Yetim, Sarı Yeşilli ekibin çok zor durumda olduğunu bir an evvel takıma el atılması gerektiğini belirtti.Yetim açıklamasında şunları söyledi: