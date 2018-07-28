Başkan Yetim'den,Gündemi Sarsacak Açıklamalar

Şanlıurfaspor’un içinde bulunduğu durumu detaylı bir şekilde anlatan Yetim, Sarı Yeşilli ekibin çok zor durumda olduğunu bir an evvel takıma el atılması gerektiğini belirtti.
Yetim açıklamasında şunları söyledi:
“Şanlıurfalı hemşerilerimiz Şanlıurfaspor taraftarlarımız tabiki doğal olarak sportif başarı beklemektedir. Biz yönetim olarak en az sizin kadar bizde başarılı olmasını istediğimizi bilmenizi istiyoruz. Üstün bir çaba içerisindeyiz ama bu sadece yönetimle ve Vali beyle mümkün değil. Şanlıurfa'da ve başka ilerdeki iş adamlarımızdan bu güne kadar bir maddi destek alamadık. Geçen yıl yetersiz bulduğumuz desteğin bu yıl şimdiye kadar yüzde 3-4 dünü ancak alabilmişiz. Oysaki geçen yıl her konuda eleştirildik. Delege, yönetim, kombine ve bunlara benzer konularda . Bu yıl yönetim sayısını 15’ten 21’e çıkardık ve çoğunluk kurumlardan aldık ki elimizden geldiği kadar herkesimi kapsasın diye. Delege yapısını her gelen yönetim doğal olarak kendine yakın bulduğu kişileri daha çok delege yapıyordu.
DELEGE SINIRI KALDIRDIK,ELEŞTİRENLER BİLE GELMEDİBu konu yıllardan beri eleştiriliyordu. Delege yapısını da 1000 delege sınırlamasını kaldırdık. Tüzükte yaptığımız değişiklikle 10000 üye daha ekleyerek toplam 11000 üyeyle sınırlandırdık. Burada yıllardır kimsenin yapmadığı bir kararı alıp yürürlüğe koyduk ama maalesef şimdiye kadar kimse gelip delege kaydı yapmadı. Klavye başında delege sınırlanmasını eleştirenler bir kişi bile gelip kaydını yapmadı.
KOMBİNELERE TALEP YOKBir diğer konuda kombine. Kombine biletlerimiz 15 gündür basıldı ve yine herhangi bir talep yok. Stat içindeki reklam panoları eski fiyatı 1 yıllık 15-20 bin arası. Biz bir yıllık 5 bin TL’ye indirdik, yine talep yok. Talebi bırakın defalarca ayaklarına kadar gitmemize rağmen bir buçuk ayda sattığımız 25-30 civarı. Kongreden önce sıkıntılar olacağını tahmin etmiştik ondan dolayı yönetim olarak Vali beyle ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımızla istişare ettik ve yönetimi beraber kurduk. Daha sonra kongreye gittik. Kongre’de bile başka arkadaşlarımızın da liste çıkarmalarını bekledik, ben şahsım ve arkadaşlarımız yeni bir liste çıkmasını istiyordu. Çünkü yeni bir talipli liste çıkarsa bizde destek verip liste çıkarmayacaktık. Maalesef sosyal medyada orda burada yazanlar kongre günü hiçbirinden ses çıkmadı. Dolayısıyla görev yine bizlere kaldı. Biz birileri gibi bırakmak istemedik, çünkü kendimizi Şanlıurfalı olarak sorumlu hissettik, kongre öncesi ve sonrası bizlere söz verenler, siyasiler ve STK’lar dan şimdiye kadar herhangi olumlu bir destek alamadık. Alamadığımız gibi Telefonlarımıza bile cevap vermiyorlar. Yolun başında böyle konuşmamıştık. Bizde o sözlere kanarak çok ciddi ve güzel bir transfer politikası izleyerek hızlı bir şekilde transfer yaptık. Kampa’da son yılların en kalabalık kadrosuyla başladık. İş ne zamanki ödemelere geldi yanımızda bir iki kişi kaldı. Diğerleri şimdiye kadar herhangi bir ödeme yapmadı. Şu anda sözün bittiği yere geldik ama kimse bizim telefonumuza cevap vermiyor. Hiç bu kadar kendimizi kötü görmemiştik ve bu kadar hayal kırıklığına uğramamıştık. Geçmişten gelen borçlar zaten başlı başına başımıza bela. Hergün yeni geçmiş borçlar karşımıza çıkıyor. 1971 den bu güne kadar olan SGK borçları karşımıza çıkıyor. Günde bir dava düşüyor ve borcumuza ekleniyor. Ben buradan sizlere şunu söylemek istiyorum bu kadar problemin içindeyken nasıl bir başarı beklersiniz. Bu durum böyle devam ederse bırakın sportif başarıyı, lige başlamamız bile zor görünüyor.
Ben tüm hemşerilerime hayırlı akşamlar dilerim bu hafta sonu sizleri üzmek istemezdim ama gerçekler bunlar üzgünüm”.
Yorum Yap