Urfa Fıstığı Meclise Taşındı

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli geçim kaynaklarından biri olan fıstık yetiştiriciliği artan girdi fiyatları ve olumsuz hava koşulları nedeni ile zor günler yaşıyor” diyen Yılmazkaya, verdiği önergede şu gerekçelere yer verdi;
“Son 4-5 yıldır yaşanan şiddetli kuraklık ve geçtiğimiz yıl meydana gelen dolu, fıstık yetiştiricilerini zor duruma sokarken bu durum üreticileri zarara uğratıyor. Yaşadıkları sıkıntıları aşamayan birçok üretici, banka borçları yüzünden fıstık tarlalarını satıyor. Üreticiden 10 TL’ye alınan fıstık vatandaşa 60-70 TL'den satılıyor.”
FISTIK TARLALARINDA HIRSIZLIK
Fıstık tarlalarında yaşanan hırsızlık olaylarını da dile getiren Yılmazkaya, hasat dönemlerinde gerekli önlemlerin alınması için bakanlığın valiliklere talimat vermesi gerektiğini vurguladı.
ANTEP FISTIĞINDA DA TABAN FİYATLAMASI YAPACAK MISINIZ?
Yılmazkaya, verdiği önergede şu sorulara cevap verilmesini talep etti:
''Fındık üreticisi, çay üreticisi devlet eliyle korunurken, taban fiyatlaması yapılırken neden fıstık üreticisi destek görmüyor? Fıstık üreticisi koruma ve destekleme adına bir çalışmanız olacak mı? Fındıkta ve çayda olduğu gibi Antep fıstığında da taban fiyatlaması yapacak mısınız? Fıstık üretici birçok zorluk ve mücadeleyi aşıp hasat sezonuna geldiğinde, maalesef hırsızlık olaylarıyla karşılaşıyor. Bunun sonucunda gerek kazara gerek ise hırsızların silahlı olmasından ötürü karşılıklı yaralamalı veya ölümlü hadiseler meydana geliyor. Hasat döneminde güvenlik önlemlerinin devriyelerle artırılması üreticiyi rahatlatacaktır. Hırsızlıkların önlenmesi adına hasat dönemlerinde valiliklere gerekli önlemlerin artırılması hususunda bir talimatınız olacak mı? 4-5 yıldır yaşanan şiddetli kuraklık ve geçtiğimiz yıl meydana gelen dolu, fıstık yetiştiricilerini borçları yüzünden tarlalarını satmaya yönlendirmiştir. Yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda üreticinin banka borcunu öteleme ve faizlerinde kolaylık yapmayı planlıyor musunuz?”
Kaynak: Gaziantep Güneş
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