Urfa Fıstığı Meclise Taşındı

FISTIK TARLALARINDA HIRSIZLIK

ANTEP FISTIĞINDA DA TABAN FİYATLAMASI YAPACAK MISINIZ?

Urfa ve Gaziantep ekonomisine hayat veren ürünler arasında yer alan fıstık Meclis’e taşındı. CHP Gaziantep Milletvekili Dr.Bayram Yılmazkaya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yazılı soru önergesi verdi.Fıstık tarlalarında yaşanan hırsızlık olaylarını da dile getiren Yılmazkaya, hasat dönemlerinde gerekli önlemlerin alınması için bakanlığın valiliklere talimat vermesi gerektiğini vurguladı.Yılmazkaya, verdiği önergede şu sorulara cevap verilmesini talep etti:Kaynak: Gaziantep Güneş