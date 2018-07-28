Şanlıurfaspor'dan Yıldız'a ziyaret

Başkan Yıldız’a 63 Numaralı Forma

Şanlıurfaspor’a Destek, Boynumuzun Borcudur

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve yönetim kurulu, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Kendisine AK Parti il başkanlığı asaleten tebliğ edilen Yıldız'a tebrik ziyaretine giden Yetim ve yönetim kurulu, Başkan Yıldız’a Şanlıurfaspor forması hediye etti.Şanlıurfaspor ‘un çok iyi bir kadro kurduğunu ve lige başlayacağını ifade eden Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız; Şanlıurfaspor’a destek vermek herkesin boynunun borcudur. Bizlerde desteğimizi sürdüreceğiz’ dedi.Geçtiğimiz Salı Günü AK Parti Şanlıurfa il Başkanı Bahattin Yıldız, genel merkez tarafından resmi olarak ataması yapılmıştı.