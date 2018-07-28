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Bu haber 28 Temmuz 2018 18:33:09 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfaspor'dan Yıldız'a ziyaret

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve yönetim kurulu, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Şanlıurfaspor'dan Yıldız'a ziyaret

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve yönetim kurulu,  AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Başkan Yıldız’a 63 Numaralı Forma

Kendisine AK Parti il başkanlığı asaleten tebliğ edilen Yıldız'a tebrik ziyaretine giden Yetim ve yönetim kurulu, Başkan Yıldız’a Şanlıurfaspor forması hediye etti.

Şanlıurfaspor’a Destek, Boynumuzun Borcudur

Şanlıurfaspor ‘un çok iyi bir kadro kurduğunu ve lige başlayacağını ifade eden Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Yıldız; Şanlıurfaspor’a destek vermek herkesin boynunun borcudur. Bizlerde desteğimizi sürdüreceğiz’ dedi.

Geçtiğimiz Salı Günü AK Parti Şanlıurfa il Başkanı Bahattin Yıldız, genel merkez tarafından resmi olarak ataması yapılmıştı.
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Spor
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Şanlıurfaspor'dan Yıldız'a ziyaret
Şanlıurfaspor'dan Yıldız'a ziyaret
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1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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