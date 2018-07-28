Oğuzhan Acar’la Yollar Ayrıldı!

Oğuzhan Acar Kimdir?

Şanlıurfaspor, 22 Yaşındaki Trabzonlu Orta Saha Oğuzhan Acar’la, Karşılıklı Anlaşarak Yollarını Ayırdı. Acar 2017 Yılında Büyük Umutlarla, Urfaspor’a Transfer Edilmişti.Şanlıurfaspor Kulübünden Yapılan Açıklamada, Şu İfadelere Yer Verildi;Doğum tarihi/Yaş: 24 Şub 1996 (22)Doğduğu il: TürkiyeTrabzonUyruğu: TürkiyeTürkiyeBoyu: 1,74 mMevki: On NumaraAcar Şanlıurfaspor’a Gelmeden Önce, 1461 Trabzon'da, sezon sonu itibari ile alacaklarını da içeri de bırakarak bordo-mavili takımdan ayrılmıştı.Oğuzhan Acar, U21 Ligi: 30 Maç 7 Gol, U19 Ligi: 21 Maç 4 Gol, U17 Ligi: 33 Maç 22 Gol, U16 Ligi: 22 Maç 10 Gol, U15 Ligi: 21 Maç 8 Gol, U14 Ligi: 23 Maç 2 Gol ve Türkiye U19-U17-U16 Liglerinde Milli Olmuştu.