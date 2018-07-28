Oğuzhan Acar’la Yollar Ayrıldı!

Şanlıurfaspor Kulübünden Yapılan Açıklamada, Şu İfadelere Yer Verildi;
‘Şanlıurfasporumuz Profesyonel futbolcu Oğuzhan Acar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Oğuzhan Acar'a külübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder futbol yaşantısında başarılar dileriz.’
Oğuzhan Acar Kimdir?Doğum tarihi/Yaş: 24 Şub 1996 (22)
Doğduğu il: TürkiyeTrabzon
Uyruğu: TürkiyeTürkiye
Boyu: 1,74 m
Mevki: On Numara
Acar Şanlıurfaspor’a Gelmeden Önce, 1461 Trabzon'da, sezon sonu itibari ile alacaklarını da içeri de bırakarak bordo-mavili takımdan ayrılmıştı.
Oğuzhan Acar’ın Kariyeri
Oğuzhan Acar, U21 Ligi: 30 Maç 7 Gol, U19 Ligi: 21 Maç 4 Gol, U17 Ligi: 33 Maç 22 Gol, U16 Ligi: 22 Maç 10 Gol, U15 Ligi: 21 Maç 8 Gol, U14 Ligi: 23 Maç 2 Gol ve Türkiye U19-U17-U16 Liglerinde Milli Olmuştu.
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