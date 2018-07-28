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Bu haber 28 Temmuz 2018 13:56:40 Tarihinde eklenmiştir.

Oğuzhan Acar’la Yollar Ayrıldı!

Şanlıurfaspor, 22 Yaşındaki Trabzonlu Orta Saha Oğuzhan Acar’la, Karşılıklı Anlaşarak Yollarını Ayırdı. Acar 2017 Yılında Büyük Umutlarla, Urfaspor’a Transfer Edilmişti.

Oğuzhan Acar’la Yollar Ayrıldı!

Şanlıurfaspor, 22 Yaşındaki Trabzonlu Orta Saha Oğuzhan Acar’la, Karşılıklı Anlaşarak Yollarını Ayırdı. Acar 2017 Yılında Büyük Umutlarla, Urfaspor’a Transfer Edilmişti.

Şanlıurfaspor Kulübünden Yapılan Açıklamada, Şu İfadelere Yer Verildi;

‘Şanlıurfasporumuz Profesyonel futbolcu Oğuzhan Acar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Oğuzhan Acar'a külübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder futbol yaşantısında başarılar dileriz.’

Oğuzhan Acar Kimdir?

Doğum tarihi/Yaş: 24 Şub 1996  (22)
Doğduğu il:  TürkiyeTrabzon
Uyruğu:  TürkiyeTürkiye
Boyu: 1,74 m
Mevki: On Numara
Acar Şanlıurfaspor’a Gelmeden Önce, 1461 Trabzon'da, sezon sonu itibari ile alacaklarını da içeri de bırakarak bordo-mavili takımdan ayrılmıştı.
Oğuzhan Acar’ın Kariyeri
Oğuzhan Acar, U21 Ligi: 30 Maç 7 Gol, U19 Ligi: 21 Maç 4 Gol, U17 Ligi: 33 Maç 22 Gol, U16 Ligi: 22 Maç 10 Gol, U15 Ligi: 21 Maç 8 Gol, U14 Ligi: 23 Maç 2 Gol ve Türkiye U19-U17-U16 Liglerinde Milli Olmuştu.
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Spor
Oğuzhan Acar’la Yollar Ayrıldı!
Oğuzhan Acar’la Yollar Ayrıldı!
Şanlıurfaspor, 22 Yaşındaki Trabzonlu Orta Saha Oğuzhan Acar’la, Karşılıklı Anlaşarak Yollarını Ayırdı. Acar 2017 Yılında Büyük Umutlarla, Urfaspor’a Transfer Edilmişti.
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