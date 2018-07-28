Eyyübiye Belediyesi Gençliğe Büyük Önem Veriyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 15 Temmuz Gençlik Merkezinde çeşitli dallarda kurslara katılan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Ekinci, “Geleceğimizin teminatı olan gençlere her türlü desteği veriyoruzEyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 15 Temmuz Gençlik Merkezinde çeşitli dallarda kurslara katılan gençlerle bir araya geldi. Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Ekinci, “Geleceğimizin teminatı olan gençlere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.” dedi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve beraberindekiler, 15 Temmuz Gençlik Merkezini ziyaret edip ‘Yaz Kurslarına’ katılan öğrenci ve gençlerle bir araya geldi. Gençliğe verdiği önemle kamuoyunun takdirini toplayan Başkan Ekinci, belediye bünyesindeki Gençlik Merkezlerini sık sık ziyaret edip gençlerle bir araya geliyor. Son olarak aynı anda, değişik dallarda 800 öğrencinin faydalanabildiği 15 Temmuz Gençlik Merkezinde; Bilgisayar, Bağlama, Def, Gitar, Kuran-ı Kerim, Ney, Okuma-Yazma, Resim ve Satranç kurslarına katılan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Ekinci, gençlerle yakından ilgilendi. Eyyübiye Belediyesi olarak gençliğe verdikleri öneme değinen Başkan Ekinci,” Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi iyi bir şekilde yetiştirmek bizim asli görevimizdir.” dedi.Gençlik Merkezini ziyaretinde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci şunları söyledi,”15 Temmuz Gençlik Merkezimizi ziyaret ettik. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi iyi bir şekilde yetiştirmek bizim asli görevimizdir. Bu kapsamda gerek eğitime yönelik kurslar gerekse de kültürel ve sanatsal kurslar vermeye devam ediyoruz. 15 Temmuz Gençlik Merkezimizde de aynı anda 800 öğrencimiz değişik alanlarda kurslar alabiliyorlar. Ney sınıfındayız, kuran-ı kerim sınıfını ziyaret ettik yine bağlama kursu gören gençlerimizle bir araya geldik. Bu merkezlerimizde gençlerimizin ilgi ve alakalarına uygun bir şekilde kurslar veriliyor. İnşallah gençlerimizle ve beraber geleceğin ilçesini çok daha güzel bir şekilde oluşturacağız. “